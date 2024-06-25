Как часто IТ-специалисты на Djinni меняют в профиле Украину на другую страну — Finance.ua

Как часто IТ-специалисты на Djinni меняют в профиле Украину на другую страну Сегодня 14:01 — Личные финансы

Как часто IТ-специалисты на Djinni меняют в профиле Украину на другую страну

За последние три месяца до 1200 кандидатов на Djinni сменили в профиле Украину на какую-то другую страну. Наоборот делали почти вдвое меньше.

Об этом сообщает Djinni в Telegram.

В целом количество кандидатов, которые ищут работу и находятся не в Украине, за два года выросло с 20% до 30%, или с 14 000 до 25 000.

Приблизительно треть из этих 25 000 «иностранцев» хотя бы раз имела в профиле Украину, поэтому можно считать их украинцами за рубежом. Среди европейских кандидатов доля украинцев — 50−60%. А вот в Азербайджане или Армении почти ноль.

График: Djinni

Данные графика свидетельствуют, что чаще всего кандидаты меняли страну в профиле в конце 2022 года и в начале 2023 — почти 1800 человек.

Напомним, украинские ІТ-компании пытаются поддерживать и своих сотрудников в Силах обороны, и ветеранов: для 68% айтишников в армии сохраняют рабочие места, а для 60% - денежные выплаты.

В апреле текущего года объем IT-экспорта уменьшился на 3,5% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на $20 миллионов меньше по сравнению с мартом. Всего за первые четыре месяца объем экспорта компьютерных услуг составляет 2,1 миллиарда долларов. Это на $78 миллионов меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее отмечал , что специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять государственный бюджет.

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