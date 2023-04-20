Кандидатов в 8,5 раза больше, чем вакансий: можно ли сейчас войти в IТ — Finance.ua
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Кандидатов в 8,5 раза больше, чем вакансий: можно ли сейчас войти в IТ

Личные финансы
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Кандидатов в 8,5 раза больше, чем вакансий: можно ли сейчас войти в IТ
Кандидатов в 8,5 раза больше, чем вакансий: можно ли сейчас войти в IТ, Фото: freepik.com
Украинская IТ-индустрия закрыла прошлый год с показателем экспорта — 7,34 миллиарда долларов. Это рекордная сумма, которую удалось добиться впервые со времен независимости, свидетельствует статистика НБУ.
Об этом пишет 24 канал.
В то же время, по итогам специалистов Djinni, рынок труда в украинском IT-секторе по итогам 2022 года, а именно наем IT-персонала, сократился на 13%.
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А сейчас по состоянию на апрель в поиске работы остается 82 тысячи кандидатов, в то же время вакансий только 9,5 тысяч. То есть кандидатов в 8,5 раза больше, чем самого предложения. Хотя до полномасштабного вторжения все было равноценно наоборот.
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Согласно аналитике, сейчас зарплатные ожидания от наемных кандидатов в техническую службу снизились. К примеру, в январе — марте 2022 года половина принятых на работу кандидатов просили 4,5 тысячи долларов ежемесячно с опытом в 5 — 8 лет, а те, кто имеет более 8 лет опыта, просили 5,5 тысячи долларов. А вот в 2023 году эти цифры снизились на 10%.
Инфографика: 24&nbsp;канал
Инфографика: 24 канал

Какие вакансии сейчас самые популярные

Анастасия Фролова, региональный менеджер SoftServe, рассказала, что одними из самых популярных специализаций сейчас являются традиционные направления:
  • Quality Control,
  • WebUI,
  • .Net,
  • Test Automation,
  • Java,
  • Ruby,
  • DevOps,
  • Python,
  • C++.

Одни из главных проблем для IT

Рынок падает, соответственно, меньше заказов и меньше инвестиций. Из-за этого работников, наоборот, сокращают, а неопытные программисты не очень нужны (наибольшая конкуренция идет за мидлов и синьоров).
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Как рассказала Анастасия Фролова, региональный менеджер SoftServe в Украине, за период войны украинский ІТ-рынок найма перешел от рынка кандидата, когда компании конкурировали за таланты и их было недостаточно, к рынку работодателя, когда уже ІТ-специалисты конкурируют за открытые вакансии компаний.
«По нашим данным, за последний год количество кандидатов, которые подаются на одну вакансию, выросло вдвое. Поэтому сейчас в Украине наблюдаем дефицит вакансий, а не ІТ-специалистов», — говорит Фролова.

Можно ли начинающим работать в IT без опыта

По словам Дмитрия Качуровского, Сo-founder at Waylight, Lead backend developper at Appote, если у человека мало опыта или его вообще нет, то лучше сначала найти стажировку. Тогда шансов найти работу станет гораздо больше.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Телеканал 24
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