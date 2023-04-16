В этом году продолжат сокращать ІТ-специалистов (инфографика) — Finance.ua

В этом году продолжат сокращать ІТ-специалистов (инфографика) Сегодня 08:42 — Личные финансы

В этом году продолжат сокращать ІТ-специалистов (инфографика)

Около 40% ІТ-специалистов сообщили, что их компания увольняла сотрудников в течение последнего года (около 2% респондентов отметили, что в компании прошли сокращения, но был возобновлен наем).

Об этом сообщает Dou.

Инфографика: Dou

Чаще всего увольняли отдельных сотрудников (заметили 20% опрошенных), заметно реже увольняли целые команды (11%) или увольняли в Украине, чтобы нанять за границей (4%).

Наем работников

В то же время 33% опрошенных указали, что их компания продолжала наем после начала полномасштабного вторжения. Чаще темп найма в этих компаниях уменьшался, если сравнивать с довоенным уровнем (об этом сказали 19% айтишников).

Продолжали нанимать чаще всего продуктовые компании (42% специалистов ответили, что компания набирала специалистов) и компании среднего размера — от 50 до 200 сотрудников (41%). 39% айтишников, работающих в государственных или коммунальных предприятиях и учреждениях, тоже заявили, что наем продолжался.

Планируют ли сокращать в 2023 году

11% трудоустроенных айтишников знают о грядущих сокращениях в своих компаниях. В то же время, руководители команд и компаний (уровня Lead и выше) чаще отмечают, что в планах есть сокращения — об этом сказали 15% из них. Такая разница может быть обусловлена лучшей осведомленностью руководителей о планах компании.

Инфографика: Dou

Лидеры команд и компаний говорят о сокращении как технических специалистов, так и нетехнических. 13% сообщили, что компания планирует увольнять технических специалистов (разработчиков — 12%, тестировщиков — 10%, других специалистов — 9%), 9% — нетехнических.

Чаще всего о планируемых сокращениях специалистов говорят руководители и лидеры команд аутсорсинговых компаний (20% планируют увольнение технических специалистов, 12% — нетехнических) и стартапов (16% и 5%). Реже всего — продуктовых компаний: только 7% знают о запланированных сокращениях среди технических специалистов, 8% — среди нетехнических. В средних компаниях (на 50–200 сотрудников) специалисты уровня Lead+ тоже реже отмечают запланированные увольнения (всего 7% — о технических специалистах и 5% о нетехнических).

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Dou По материалам:

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