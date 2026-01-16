Великобритания выделяет еще 20 миллионов фунтов на поддержку украинской энергетики
Великобритания предоставит дополнительно 20 миллионов фунтов стерлингов (26,8 млн долларов) на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Британии, передает Укринформ.
Лондон объявил об этом решении 16 января, в первую годовщину соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией.
Отмечается, что эти средства позволят обеспечить отоплением и электроэнергией миллионы украинцев.
Финансирование будет направлено на предоставление экстренной помощи в ремонте, восстановлении, защите и обеспечении энергоснабжения по всей стране, чтобы обеспечить электроэнергией и отоплением дома, больницы и школы в суровых зимних условиях.
«Народ Украины не должен сомневаться — мы будем с вами сегодня, завтра и в течение следующих 100 лет, как дома, так и на международной арене, потому что происходящее в Украине важно для всех нас», — подчеркнул премьер-министр Кир Стармер.
Кроме того, Великобритания расширяет программу побратимства школ, от которой будет польза 54 000 британских и украинских учеников. В течение следующих трех лет еще 300 школ из обеих стран примут участие в программе партнерства школ «100-летнее партнерство».
14 января Президент Владимир Зеленский заявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.
Правительство Украины принимает меры для преодоления последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в энергосистеме в результате интенсивных российских обстрелов и тяжелейшей за 20 лет зимы.
Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского рассмотрены вопросы комендантского часа и работы Пунктов Несокрушимости.
«Режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений безопасности», — подчеркнул Кулеба.
- обеспечить работу объектов критического жизнеобеспечения;
- предоставить гражданам безопасный доступ к Пунктам Несокрушимости;
- поддержать работу учреждений, официально выполняющих функцию Пунктов Несокрушимости.
