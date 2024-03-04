Великобритания выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине — Finance.ua
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Великобритания выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

Казна и Политика
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Великобритания выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине
Великобритания выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине
Кредитный лимит для частного сектора Украины от британского финансового учреждения British International Investment станет доступен с апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
В British International Investment заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине.
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Эти средства станут доступны через платформу совместного инвестирования через привлечение партнерских финансовых организаций в Украине.
«Раньше British International Investment не было на карте международных финансовых институций, с которыми работает Украина», — сообщила вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
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Напомним, Великобритания ввела более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну рф в Украине.
Украинцы, выехавшие из-за полномасштабного вторжения россии, смогут оставаться в Великобритании до сентября 2026 года после получения 18-месячной визы по новой схеме продления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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