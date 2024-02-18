Британская экономика падает в рецессию — Finance.ua

Британская экономика падает в рецессию Сегодня 20:12 — Мир

Британская экономика падает в рецессию

ВВП Великобритании уменьшилось на 0,3% за три месяца до декабря 2023 года, что на 0,1% меньше, чем в период с июля по сентябрь.

Об этом сообщает Reuters.

Падение в четвертом квартале оказалось глубже, чем предполагали все экономисты, опрошенные агентством Reuters, которые прогнозировали спад на 0,1%.

Фунт стерлинга ослаб относительно доллара и евро. Инвесторы увеличили свои ставки на то, что Банк Англии снизит процентные ставки в этом году, а бизнес призвал правительство к большей помощи в бюджетном плане, который планируется представить 6 марта.

Британия является уже второй страной из Группы семи после Японии, которая оказалась в состоянии рецессии.

Читайте также Dragon Capital обновили прогноз по росту ВВП Украины

Экономика Британии всего на 1% выше, чем в конце 2019 года, до начала пандемии COVID-19, и хуже показатели относительно времени до пандемии среди стран Большой семерки — только у Германии.

Рут Грегори, заместитель главного британского экономиста Capital Economics, сообщает, что показатели ВВП имеют большее политическое значение, чем экономическое, называя рецессию «технической».

«Мы должны придерживаться плана — снизить налоги на работу и бизнес, чтобы построить более сильную экономику», — отметил министр финансов Джереми Хант.

Читайте также Минэкономики оценило рост ВВП Украины в начале 2024 года

Напомним, Великобритания объявила о передаче Украине тысячи дронов в рамках своего пакета на £200 млн ($251 млн).

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.