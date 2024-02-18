Британская экономика падает в рецессию — Finance.ua

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Британская экономика падает в рецессию

Мир
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Британская экономика падает в рецессию
Британская экономика падает в рецессию
ВВП Великобритании уменьшилось на 0,3% за три месяца до декабря 2023 года, что на 0,1% меньше, чем в период с июля по сентябрь.
Об этом сообщает Reuters.
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Падение в четвертом квартале оказалось глубже, чем предполагали все экономисты, опрошенные агентством Reuters, которые прогнозировали спад на 0,1%.
Фунт стерлинга ослаб относительно доллара и евро. Инвесторы увеличили свои ставки на то, что Банк Англии снизит процентные ставки в этом году, а бизнес призвал правительство к большей помощи в бюджетном плане, который планируется представить 6 марта.
Британия является уже второй страной из Группы семи после Японии, которая оказалась в состоянии рецессии.
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Экономика Британии всего на 1% выше, чем в конце 2019 года, до начала пандемии COVID-19, и хуже показатели относительно времени до пандемии среди стран Большой семерки — только у Германии.
Рут Грегори, заместитель главного британского экономиста Capital Economics, сообщает, что показатели ВВП имеют большее политическое значение, чем экономическое, называя рецессию «технической».
«Мы должны придерживаться плана — снизить налоги на работу и бизнес, чтобы построить более сильную экономику», — отметил министр финансов Джереми Хант.
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Напомним, Великобритания объявила о передаче Украине тысячи дронов в рамках своего пакета на £200 млн ($251 млн).
По материалам:
Економічна Правда
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