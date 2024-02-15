Dragon Capital обновили прогноз по росту ВВП Украины — Finance.ua

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Dragon Capital обновили прогноз по росту ВВП Украины

Казна и Политика
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Dragon Capital обновили прогноз по росту ВВП Украины
Dragon Capital обновили прогноз по росту ВВП Украины
Рост ВВП Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году.
Такие прогнозы обнародовал глава и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, передает Интерфакс-Украина.
Также согласно прогнозу, увеличится инфляция до 8% с 5,1% в прошлом году, а курс на конец года составит 39 грн/$.
«Я остаюсь оптимистом на 2024 год», — заявил Фиала, признав, что сейчас возросло количество пессимистов.
Среди положительных моментов инвестбанкир назвал налаживание экспорта через порты на Черном море: если до войны через них проходило около 11 млн тонн в месяц, то сейчас уже около 7 млн тонн плюс 2,5 млн тонн через порты на Дунае, а в феврале ожидается результат еще лучше.
По словам Фиалы, прогноз Dragon Capital предполагает, что ситуация в сфере безопасности улучшаться не будет, однако в случае его исполнения номинальный долларовый ВВП страны достигнет максимального в ее истории значения в $203 млрд после примерно $200 млрд в 2021 году.
Глава инвесткомпании также отметил, что в Dragon Capital прогнозируют получение Украиной в этом году запланированных в госбюджете $37 млрд внешней помощи: $5 млрд от МВФ, почти $20 млрд от ЕС (18 млрд евро) и $8 млрд от США, а также средства от Канады, Японии, Великобритании и Норвегии.
Инвестбанкир уточнил, что первые значительные средства ожидаются уже в марте: $4,5 млрд. от ЕС и четвертый транш по программе МВФ около $900 млн.
По его словам, низкая инфляция, которая по итогам января составила 4,7%, позволяет немного ослабить курс гривны и помочь бюджету, однако даже при девальвации нацвалюты максимум на 10% инфляция по итогам года останется однозначной.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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