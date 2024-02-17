Мировой ВВП вырос примерно на 3% за год, несмотря на войны — Еconomist Сегодня 19:17 — Фондовый рынок

Мировой ВВП вырос примерно на 3% за год, несмотря на войны — Еconomist, Фото: slovoidilo.ua

Несмотря на неопределенность и войны мировая экономика чувствует себя достаточно уверенно. Недавние статистические данные со всех континентов свидетельствуют об уверенном росте в среднем до уровня 3% в год. Это демонстрирует, что военные конфликты и отсутствие уверенности в сохранении демократии в определенных регионах не являются препятствием для экономического развития.

Об этом пишет Economist.

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«В начале 2023 года почти все экономисты считали, что в этом году должна наступить глобальная рецессия. В то же время мировой ВВП вырос примерно на 3%. По определенным маркерам можно видеть, что в этом году прогресс продолжается теми же темпами. Глобальная экономическая активность примерно такая же, как и в 2019 году», — говорится в издании.

Рост на рынке труда

В самых богатых странах, в основном объединенных кругом ОЭСР, уровень безработицы ниже 5%. Доля людей трудоспособного возраста, фактически работающих, самая высокая за все времена получения соответствующих статистических показателей. Инфляция постепенно и уверенно гибнет под давлением фискальной политики ведущих стран мира, включая США и ЕС.

«Реальные и доходы домохозяйств в странах большой семерки сократились на 4% в 2022 году, но сейчас снова растут», — уточняет Economist положение дел в мировой экономике.

Как мировая экономика работает во времена войн и политических потрясений?

Обозреватели пытаются ответить на этот вопрос, как взаимодействует инфляция с действиями потребителей. Высокие процентные ставки сумели снизить инфляцию с пикового показателя 10% до примерно 6%. Это не только повышает покупательскую способность домохозяйств, это также стимулирует их, вдохновляет. Достигнув исторического минимума в 2022 году, потребительская уверенность в богатых странах резко возросла".

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Аналитики Федеральной резервной системы США в своем новом исследовании предполагают, что теперь привычное мнение о том, что экономика боится войн и нестабильности, сейчас не актуальна. Эффект от всплеска экономической неопределенности исчезает через несколько месяцев, и потому мировая экономика и далее будет демонстрировать рост.

Дзеркало Тижня По материалам:

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