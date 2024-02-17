Мировой ВВП вырос примерно на 3% за год, несмотря на войны — Еconomist — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировой ВВП вырос примерно на 3% за год, несмотря на войны — Еconomist

Фондовый рынок
20
Мировой ВВП вырос примерно на 3% за год, несмотря на войны — Еconomist
Мировой ВВП вырос примерно на 3% за год, несмотря на войны — Еconomist, Фото: slovoidilo.ua
Несмотря на неопределенность и войны мировая экономика чувствует себя достаточно уверенно. Недавние статистические данные со всех континентов свидетельствуют об уверенном росте в среднем до уровня 3% в год. Это демонстрирует, что военные конфликты и отсутствие уверенности в сохранении демократии в определенных регионах не являются препятствием для экономического развития.
Об этом пишет Economist.
Читайте также
«В начале 2023 года почти все экономисты считали, что в этом году должна наступить глобальная рецессия. В то же время мировой ВВП вырос примерно на 3%. По определенным маркерам можно видеть, что в этом году прогресс продолжается теми же темпами. Глобальная экономическая активность примерно такая же, как и в 2019 году», — говорится в издании.

Рост на рынке труда

В самых богатых странах, в основном объединенных кругом ОЭСР, уровень безработицы ниже 5%. Доля людей трудоспособного возраста, фактически работающих, самая высокая за все времена получения соответствующих статистических показателей. Инфляция постепенно и уверенно гибнет под давлением фискальной политики ведущих стран мира, включая США и ЕС.
Читайте также
«Реальные и доходы домохозяйств в странах большой семерки сократились на 4% в 2022 году, но сейчас снова растут», — уточняет Economist положение дел в мировой экономике.

Как мировая экономика работает во времена войн и политических потрясений?

Обозреватели пытаются ответить на этот вопрос, как взаимодействует инфляция с действиями потребителей. Высокие процентные ставки сумели снизить инфляцию с пикового показателя 10% до примерно 6%. Это не только повышает покупательскую способность домохозяйств, это также стимулирует их, вдохновляет. Достигнув исторического минимума в 2022 году, потребительская уверенность в богатых странах резко возросла".
Читайте также
Аналитики Федеральной резервной системы США в своем новом исследовании предполагают, что теперь привычное мнение о том, что экономика боится войн и нестабильности, сейчас не актуальна. Эффект от всплеска экономической неопределенности исчезает через несколько месяцев, и потому мировая экономика и далее будет демонстрировать рост.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.