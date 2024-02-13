Названа сумма ущерба украинской инфраструктуры из-за войны — Finance.ua

Названа сумма ущерба украинской инфраструктуры из-за войны Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Названа сумма ущерба украинской инфраструктуры из-за войны

Сумма ущерба инфраструктуры Украины из-за войны по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные проекта «россия заплатит» КSE Institute.

Отмечается, что эта оценка учитывает также ущерб, причиненный Украине из-за подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

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На первом месте по сумме ущерба остается жилищный фонд. В результате боевых действий и регулярных обстрелов ежедневно увеличивается количество поврежденных и разрушенных жилых домов: по состоянию на январь 2024 таких более 250 тысяч зданий. Из них — 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий.

Прямой ущерб от разрушений этих объектов оценивается в $58,9 млрд. По сравнению с отчетом на конец 2023 года эта сумма увеличилась на $4,8 млрд.

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Кроме того, увеличение вызвано переходом на другой источник информации для некоторых областей (РПУИ, Реестр поврежденного и уничтоженного имущества).

Среди регионов, где зафиксировано больше всего разрушенных жилых зданий: Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Черниговская и Херсонская области.

Ущерб, причиненный инфраструктуре, на начало 2024 года составляет $36.8 млрд, потери промышленности и предприятий — уже на уровне $13.1 млрд. По последним данным разрушены или повреждены 78 малых, средних и крупных частных предприятий, а также 348 госпредприятий.

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Из-за боевых действий продолжает расти сумма прямого ущерба от разрушенной инфраструктуры энергетической отрасли — до $9 млрд, агропромышленного комплекса — $8.7 млрд.

Кроме того, по состоянию на начало этого года вырос ущерб сфер ЖКХ — $4.5 млрд и здравоохранения — еще на $1.4 млрд до $3.1 млрд

Инфографика: КSE Institute

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 160 тыс. единиц сельхозтехники, 16 тыс. единиц коммунального транспорта, 3.8 тыс. учебных заведений, 1,8 тыс. заведений культуры, 580 админзданий государственного и местного управления, 426 больниц, 348 религиозных учреждений, 50 ЦПАУ, 48 социальных центров, 31 интернат, 31 торговый центр и другие объекты.

Инфографика: КSE Institute

Напомним, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ранее сообщал , что если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, ущерб за одни сутки тревоги будет условно составлять 9 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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