ISW подсчитал, сколько помощи Украина получила от мира после начала войны — Finance.ua

ISW подсчитал, сколько помощи Украина получила от мира после начала войны Сегодня 11:01 — Казна и Политика

ISW подсчитал, сколько помощи Украина получила от мира после начала войны, Фото: Генштаб ЗСУ

Украина с начала полномасштабной войны в целом получила от стран Северной Америки, Европы и Азии помощь в размере более 178 млрд долларов.

Как подсчитали в Институте изучения войны, ЕС и его государства-члены предоставили Украине 148,5 млрд долларов (138 млрд евро). В эту сумму входит и недавно объявленный пакет поддержки в размере 50 млрд евро.

Помощь от Европы

Великобритания обещала выделить 15,1 млрд долларов на общую поддержку Украины с февраля 2022 года, из которых 9 млрд долларов предназначено для военной помощи.

Норвегия недавно достигла многолетнего соглашения с Украиной о программе поддержки, которая предоставит Украине 7 млрд долларов в период с 2023 по 2027 год. Эта страна обязалась выделять нам около 1,4 млрд долларов в год и уже выделила около миллиарда долларов в 2022 году и около 1,9 млрд долларов в 2023 году.

Читайте также Стало известно, сколько помощи выделил ЕС с начала полномасштабной войны

Помощь Турции представлена ​​сотрудничеством с ее ведущим производителем беспилотных летательных аппаратов «Baykar». В сентябре 2023 года он анонсировал открытие нового предприятия по производству БПЛА и сервисного центра по обслуживанию беспилотников «Bayraktar TB2». Завод и сервисный центр начнут работу к началу 2025 года.

Северная Македония передала Украине 10 партий военной помощи, в том числе военную технику советских времен по состоянию на ноябрь 2023 года. Страна также обучает группы украинских военнослужащих и обязалась продолжать поддерживать Украину.

Помощь от Северной Америки

Канада с начала полномасштабной войны выделила 1,8 млрд долларов на военную помощь Украине. Кроме того, канадские военные научили около 40 тысяч украинских военных и сотрудников службы безопасности с 2015 года и Канада расширила эту программу до марта 2026 года.

Помощь от стран Азии

Южная Корея расширяет производство очень важных для Украины 155 мм артиллерийских снарядов. Они необходимы для пополнения западных запасов и поддержки продолжения обеспечения боеприпасами в Украину.

В то же время Япония в декабре прошлого года пообещала выделить Украине 4,5 млрд долларов, а также внести дополнительный взнос в размере 37 млн ​​долларов в фонд НАТО для предоставления дополнительной поддержки обороне Украины в январе 2024 года.

Помощь Австралии и Новой Зеландии

Австралия по состоянию на конец октября 2023 года предоставила Украине около 590 млн долларов военной и гуманитарной помощи.

Новая Зеландия по состоянию на июль передала Украине военную и гуманитарную помощь в размере более 48,7 млн ​​долларов.

Справка Finance.ua:

8 февраля Сенат США повторно пересмотрел законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы. Это позволило открыть дебаты по законопроекту, то есть голосование не было финальным;

законопроект предполагает выделение $95,3 миллиарда помощи союзникам США — Украине, Израилю и Тайваню.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.