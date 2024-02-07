Стало известно, сколько помощи выделил ЕС с начала полномасштабной войны — Finance.ua

Стало известно, сколько помощи выделил ЕС с начала полномасштабной войны Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Стало известно, сколько помощи выделил ЕС с начала полномасштабной войны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что с начала полномасштабной войны финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине от Европейского Союза составила около 85 млрд евро.

Об этом он сказал на брифинге с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в среду в Киеве.

«Благодарны за финансовую, гуманитарную и военную помощь. С начала полномасштабной войны эта помощь достигла почти 85 млрд евро», — сказал Шмыгаль.

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В свою очередь Боррель отметил, что если принимать во внимание всю предоставленную помощь, то она с начала полномасштабного вторжения рф составляла 88 млрд евро, из них 28 млрд евро — помощь в виде военной поддержки.

По его словам, военная помощь будет поступать и далее.

Напомним, НБУ прогнозирует ежегодное уменьшение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров. В этом году Украина должна получить 37 млрд долларов международной финансовой помощи. Однако в последующие годы эта сумма будет уменьшаться.

В 2023 году Украина получила 43 млрд долларов международной финансовой помощи.

Жозеп Боррель ранее сообщал , что за два года с начала полномасштабного российского вторжения Евросоюз и его страны-члены вместе передали Украине военное оборудование, оружие и боеприпасы на сумму 28 миллиардов евро, а в 2024 году объем такой помощи составит 21 миллиард евро.

Первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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