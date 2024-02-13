Минэкономики оценило рост ВВП Украины в начале 2024 года — Finance.ua

Минэкономики оценило рост ВВП Украины в начале 2024 года Сегодня 20:03

Минэкономики оценило рост ВВП Украины в начале 2024 года

В начале 2024 года в Украине продолжается тенденция возобновляемого роста. Минэкономики оценивает рост ВВП в январе на уровне 3,5% [±1%] по сравнению с январем 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики в начале года стали растущий инвестиционный спрос, который генерирует бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей», — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, работа Украинского морского коридора позволила добиться рекордных объемов экспорта с начала войны. В первую очередь это касается производителей аграрной и металлургической продукции, предприятий по добыванию металлических руд.

«Также снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины месяца оказало положительное влияние как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей, существенно зависимых от импортного сырья», — сказала она.

Из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры, растет и строительная отрасль. Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в области сельского хозяйства и внутренней торговли, сообщили в Минэкономики.

Справка Finance.ua:

по предварительным оценкам реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году;

Национальная стратегия доходов предполагает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году;



прогноз правительства Украины о росте реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользование морскими портами), миграционных процессов и т. д.



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