Великобритания наложила санкции на ряд российских бизнесменов и нефтяные компании

Правительство Великобритании расширило санкционный список против россии, добавив в него 24 физических и юридических лица. Под ограничения попали крупные российские нефтяные компании и бизнесмены, помогающие энергетическому сектору рф.

Об этом говорится в опубликованном документе британского правительства.

В обновленный перечень вошли российские нефтяные гиганты «Татнефть» и «Роснефть». Также Лондон ввел санкции против пакистанского нефтяного магната Муртазы Лахани и его компании Mercantile & Maritime Group.

По данным британских властей, Лахани, долгое время использовавший Лондон как базу для своей деятельности, был внесен в список из-за его вероятной роли в российском энергетическом секторе.

Эти шаги были сделаны только через несколько дней после того, как Европейский Союз принял собственный пакет санкций. Ограничения ЕС также коснулись Муртазы Лахани и его влиятельного конкурента из Азербайджана. Бизнесмен не комментирует введение санкций, пишет Bloomberg.

Также, согласно опубликованному на сайте британского правительства документу, в санкционный список попали торговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.

Напомним, Finance.ua писал , что 18 декабря Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, входящих в так называемый «теневой флот» россии и обеспечивающих поступление доходов в российский энергетический сектор.

Также 15 декабря Совет Европейского Союза ввел санкции против еще пяти физических лиц и четырех компаний, причастных к деятельности так называемого «теневого флота» россии и его цепей поставок.

