0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания наложила санкции на ряд российских бизнесменов и нефтяные компании

9
Великобритания наложила санкции на ряд российских бизнесменов и нефтяные компании
Великобритания наложила санкции на ряд российских бизнесменов и нефтяные компании
Правительство Великобритании расширило санкционный список против россии, добавив в него 24 физических и юридических лица. Под ограничения попали крупные российские нефтяные компании и бизнесмены, помогающие энергетическому сектору рф.
Об этом говорится в опубликованном документе британского правительства.
В обновленный перечень вошли российские нефтяные гиганты «Татнефть» и «Роснефть». Также Лондон ввел санкции против пакистанского нефтяного магната Муртазы Лахани и его компании Mercantile & Maritime Group.
Читайте также
По данным британских властей, Лахани, долгое время использовавший Лондон как базу для своей деятельности, был внесен в список из-за его вероятной роли в российском энергетическом секторе.
Эти шаги были сделаны только через несколько дней после того, как Европейский Союз принял собственный пакет санкций. Ограничения ЕС также коснулись Муртазы Лахани и его влиятельного конкурента из Азербайджана. Бизнесмен не комментирует введение санкций, пишет Bloomberg.
Читайте также
Также, согласно опубликованному на сайте британского правительства документу, в санкционный список попали торговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.
Напомним, Finance.ua писал, что 18 декабря Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, входящих в так называемый «теневой флот» россии и обеспечивающих поступление доходов в российский энергетический сектор.
Также 15 декабря Совет Европейского Союза ввел санкции против еще пяти физических лиц и четырех компаний, причастных к деятельности так называемого «теневого флота» россии и его цепей поставок.
По материалам:
suspilne.media
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems