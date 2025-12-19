0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинско-американский инвестиционный фонд запустят уже в следующем году

16
Украинско-американский инвестиционный фонд запустят уже в следующем году
Украинско-американский инвестиционный фонд запустят уже в следующем году
Американо-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления готовится к первым инвестициям в 2026 году.
Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Что об этом известно

Совет директоров Фонда 18 декабря принял ключевые решения, позволяющие Фонду начать полноценную работу в начале 2026 года. Утверждена инвестиционная стратегия Фонда и приняты инвестиционные протоколы.
«Сегодняшнее решение является важным шагом в операционной деятельности Фонда. У нас уже есть инвестиционный советник, утверждены ключевые политики, процедуры и $150 миллионов начального капитала. Это означает, что Фонд готов приступить к инвестированию в восстановление Украины», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Украинско-американский инвестиционный фонд запустят уже в следующем году
Читайте также
По его словам, сейчас правительство переходит от подготовки к действиям, формируя качественный портфель проектов для направления капитала в инициативы, которые поддержат долгосрочный рост Украины и устойчивость цепочек поставок.

Чем будет заниматься Фонд

Фонд сосредоточится на инвестициях в следующие отрасли:
  • критические минералы,
  • энергетика,
  • транспорт и логистику,
  • информационно-коммуникационные технологии,
  • инновационные технологии, обеспечивающие устойчивость цепочек поставок и способствующие экономической безопасности и благосостоянию США и Украины.
Читайте также
Также в январе 2026 года Фонд планирует запустить публичный вебсайт, через который спонсоры проектов смогут подавать предложения для рассмотрения. Ориентировочный график работы Фонда предусматривает подготовку и принятие первых инвестиционных решений, включая первые три проекта, до конца 2026 года.

Справка Finance.ua:

  • 14 ноября Минэкономики Украины совместно с US International Development Finance Corporation (DFC) объявили о назначении ключевого операционного партнера Американо-Украинского Инвестиционного Фонда восстановления (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund). Инвестиционным советником Фонда назначена компания Alvarez & Marsal (A&M);
  • Американо-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) создан Соглашением между Украиной и США;
  • первоначальный капитал сформирован из вкладов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала;
  • в структуре управления Фонда действует Управляющий совет и четыре профильных комитета — инвестиционный, аудиторский, административный и комитет поиска проектов.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems