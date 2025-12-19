Украинско-американский инвестиционный фонд запустят уже в следующем году
Американо-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления готовится к первым инвестициям в 2026 году.
Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Что об этом известно
Совет директоров Фонда 18 декабря принял ключевые решения, позволяющие Фонду начать полноценную работу в начале 2026 года. Утверждена инвестиционная стратегия Фонда и приняты инвестиционные протоколы.
«Сегодняшнее решение является важным шагом в операционной деятельности Фонда. У нас уже есть инвестиционный советник, утверждены ключевые политики, процедуры и $150 миллионов начального капитала. Это означает, что Фонд готов приступить к инвестированию в восстановление Украины», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
По его словам, сейчас правительство переходит от подготовки к действиям, формируя качественный портфель проектов для направления капитала в инициативы, которые поддержат долгосрочный рост Украины и устойчивость цепочек поставок.
Чем будет заниматься Фонд
Фонд сосредоточится на инвестициях в следующие отрасли:
- критические минералы,
- энергетика,
- транспорт и логистику,
- информационно-коммуникационные технологии,
- инновационные технологии, обеспечивающие устойчивость цепочек поставок и способствующие экономической безопасности и благосостоянию США и Украины.
Также в январе 2026 года Фонд планирует запустить публичный вебсайт, через который спонсоры проектов смогут подавать предложения для рассмотрения. Ориентировочный график работы Фонда предусматривает подготовку и принятие первых инвестиционных решений, включая первые три проекта, до конца 2026 года.
Справка Finance.ua:
- 14 ноября Минэкономики Украины совместно с US International Development Finance Corporation (DFC) объявили о назначении ключевого операционного партнера Американо-Украинского Инвестиционного Фонда восстановления (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund). Инвестиционным советником Фонда назначена компания Alvarez & Marsal (A&M);
- Американо-Украинский Инвестиционный Фонд восстановления (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) создан Соглашением между Украиной и США;
- первоначальный капитал сформирован из вкладов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала;
- в структуре управления Фонда действует Управляющий совет и четыре профильных комитета — инвестиционный, аудиторский, административный и комитет поиска проектов.
