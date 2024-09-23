ВАКС конфисковал активы компаний по производству полимеров, принадлежащих бизнесменам рф — Finance.ua
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ВАКС конфисковал активы компаний по производству полимеров, принадлежащих бизнесменам рф

Казна и Политика
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ВАКС конфисковал активы компаний по производству полимеров, принадлежащих бизнесменам рф
ВАКС конфисковал активы компаний по производству полимеров, принадлежащих бизнесменам рф
Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины к российскому бизнесмену и двум его бизнес-партнерам и принял взыскать в доход государства активы их компаний.
Об этом ВАКС сообщает в Фейсбуке.
«ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, в отношении которых указанные лица косвенно могут совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения, а именно 9 долей уставного капитала разных предприятий», — говорится в сообщении
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В частности, речь идет о 92,57% доли уставного капитала ООО «Торговый дом «Евротрубпласт» в размере 53 998 714 грн, принадлежащей APG Polyplactic Group Limited (нынешнее название Eurotrubplast Holding Ltd) и 0,43% доли уставного капитала этого же общества в размере 248 000 грн, принадлежащей Ойштерле Херта, а также 93% доли в уставном капитале ООО «Калушский трубный завод» в размере 14 851 494,10 грн, принадлежащей APG Polyplactic Group Limited.
Также в доход государства взыскано 62% доли в уставном капитале ООО «Рубежанский трубный завод» в размере 20 091 377, 27 грн, принадлежащей APG Polyplactic Group Limited; 15,5% доли в уставном капитале этого же общества в размере 5 022 844,32 грн, принадлежащей Ойштерле Херта; и 15,5% доли в уставном капитале ООО «Рубежанский трубный завод» в размере 5 022 844, 32 грн, принадлежащей Radius Systems Holdings Limited.
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Кроме того, конфисковано 100% доли в уставном капитале ООО «Полимертепло — Украина» в размере 151 500 грн, принадлежащей Radius Systems Limited; 10% доли в уставном капитале ООО «Украинская полимерная группа» в размере 60 000 грн, принадлежащее ООО «Группа Полипластик» и 51% доли в уставном капитале ООО «Кордфлекс» в размере 765 000 грн.
В Министерстве юстиции уточняют, что санкции применены в отношении Мирона Гориловского, Валентина Буяновского и Андрея Меньшова, которые являются учредителями, контролерами и топ-менеджерами российской группы компаний «Полипластик».
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По информации Минюста, группа «Полипластик» — это крупный промышленный конгломерат, специализирующийся на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов. Он имеет в своей структуре научно-исследовательскую базу по проведению разработок в сфере композитных полимеров широкого круга применения — от производства полимерных труб до выпуска комплектующих частей стрелкового оружия.
В россии группа «Полипластик» включена в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли в рф. После начала полномасштабного вторжения в Украину ее предприятия активно участвуют в импортозамещении продукции, которая стала недоступной в россии из-за введения санкций ЕС.
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Отмечается, что Гориловский и его бизнес-партнеры Буяновский и Меньшов с помощью подконтрольных компаний группы «Полипластик» совершали действия, направленные на поддержку захватнической политики страны-агрессора: путем поставок продукции для строительства инфраструктурных объектов водоотведения в оккупированном Крыму; участия специалистов дочерней компании группы TOB «НПП Полипластик» в разработке полимерного материала для использования в изготовлении стрелкового оружия и поставке полимеров для предприятий военно-промышленного комплекса россии.
По материалам:
Укрінформ
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