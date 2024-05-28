ВАКС конфисковал судно подсанкционного российского бизнесмена стоимостью около 1 млрд грн — Finance.ua

ВАКС конфисковал судно подсанкционного российского бизнесмена стоимостью около 1 млрд грн Сегодня 11:33 — Казна и Политика

ВАКС конфисковал судно подсанкционного российского бизнесмена стоимостью около 1 млрд грн

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции и взыскал в доход государства крупный морозильный рыболовный траулер «Бухта Соколовская».

Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

По данным СБУ, стоимость судна может составлять около 1 млрд грн. Траулер находится на контролируемой территории Украины.

Траулер косвенно принадлежал Александру Верховскому, российскому предпринимателю, который в период с 2012 по 2017 годы являлся членом Совета федерации Федерального собрания рф. В 2014 году он проголосовал за введение вооруженных сил россии на территорию Украины. В начале 2023 заявил о своей поддержке полномасштабного военного вторжения на территорию Украины.

Минюст ожидает пять дней возможной апелляции, после чего Фонд госимущества будет готовить актив к продаже, деньги от которого пополнят госбюджет.

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Ранее следователи установили, что Верховский входит в ближайшее окружение кремля и является одним из крупнейших финансовых доноров войны против Украины. СБУ отмечало, что рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет рф.

Российский траулер еще до полномасштабного вторжения достраивался на судостроительном заводе в Николаеве. Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае рф.

В мае прошлого года суд наложил арест на рыболовный траулер «Бухта Соколовская», принадлежащий холдингу Верховского. Судно передали в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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