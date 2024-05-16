ВАКС взыскал в доход государства два самолета российской компании, связанной с «Ростехом» — Finance.ua

ВАКС взыскал в доход государства два самолета российской компании, связанной с «Ростехом»
Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства два пассажирских самолета Ан-148−100Е российской компании «Ильюшин Финанс Ко».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
«Высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО „Ильюшин Финанс Ко.“ о применении санкции, предусмотренной пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины „О санкциях“», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что АО «Ильюшин Финанс Ко.» является специализированной компанией, входящей в состав государственной корпорации «Ростех» и отвечающей за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.
АО «ИФК» в составе «Ростех» занимает свою нишу, что в целом обеспечивает функционирование стратегически важной для рф отрасли авиаперевозок.
«Решением ВАКС в доход государства взыскано два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148−100Е», — говорится в сообщении.
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