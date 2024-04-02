Вакансии для тех, кто не любит составлять резюме — Finance.ua

Вакансии для тех, кто не любит составлять резюме Сегодня 17:10 — Личные финансы

Вакансии для тех, кто не любит составлять резюме

Как сообщает НБУ, в марте бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно. Также бизнес готов поднимать зарплаты при наборе новых сотрудников.

Напомним, среди городов самая большая зарплата в столице. Киевляне в среднем получают 22 тысячи гривен. Во Львове платят 20 тыс. грн, в Днепре — 19 тыс. грн. Самая маленькая зарплата среди украинских городов — в Сумах. Там в среднем платят 14,5 тысячи гривен.

самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 23,1% до 36 877 гривен в месяц. На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 33 359 гривен. При этом Минэкономики приводит данные Госстата за 9 месяцев 2023 года, согласно которым:плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 23,1% до 36 877 гривен в месяц.— «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 33 359 гривен.

Портал поиска работы Work.ua представил подборку вакансий, на которые срочно требуются сотрудники. Эти предложения работы особенные, потому что на них можно откликнуться без резюме, а указанная зарплата составляет в среднем 20 000 грн.

Vodafone Украина срочно ищет сотрудника. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, поддержку и обучение дистанционно, прозрачную систему оплаты — от 12 200 до 21 000 гривен, социальные пакеты. Обязанности включают взаимодействие с клиентами, создание положительного опыта сотрудничества и достижение поставленных целей. Есть возможность откликнуться без резюме и работать удаленно. Предложение подходит для студентов.

Работа репетитора английского языка открыта в AntiSchool Online. Компания готова взять студента или человека с инвалидностью с небольшим опытом в педагогике — обещают всему научить. В предложении указано, что учитель может сам выбирать рабочее время, но, чтобы выйти на зарплату 25 000+ гривен, нужно работать по 8 часов 5 дней в неделю. Работа предполагает удаленный формат из любой точки мира. Чтобы откликнуться, нужно заполнить форму

Грузчик-комплектовщик нужен компании Oberon, предлагающей зарплату 22 000 гривен. В обязанности работника входит комплектование заказов, отгрузка и разгрузка товаров, упаковка отправок. Требуется пунктуальность, чистоплотность, усердие и отсутствие вредных привычек. График работы: с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу с возможностью работы в субботу за дополнительную оплату. Расположение магазина рядом с метро Выдубичи. Чтобы откликнуться — звоните.

Aroma Kava, расположенный в Дарницком районе Киева, находится в поисках бариста. Работа предусматривает полную занятость и зарплату от 19 000 до 21 000 гривен. Главные требования к будущему работнику: коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, положительное мышление и, конечно, умение готовить вкусный кофе. Компания обеспечивает бесплатное обучение, стабильные выплаты, гибкий график. Ищут как кандидатов с опытом, так и тех, кто только начинает свою карьеру в этой области.

Вакансию выездного грузчика разместила компания Steko (Днепр). На этой работе необходимо будет доставлять продукцию клиентам, соответственно разгружать и загружать продукцию, поэтому ищут ответственного, физически выносливого работника, умеющего работать в команде. Предусмотрена оплачиваемая стажировка, бесплатный доезд и проживание, медицинское страхование, стабильная зарплата от 17 000 до 25 000 гривен, возможность карьерного роста.

Клининговая компания Koroli (Киев) приглашает в команду уборщика и предлагает зарплату от 30 000 до 35 000 гривен — всегда вовремя, без задержек + бонусы за качественную работу. Обязанности: уборка после ремонта, генеральная уборка, химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий. В компании организовано профессиональное обучение, поэтому опыт работы не обязателен, также предусмотрена оплачиваемая стажировка.

18 000−24 000 гривен, а также бонусы и социальные выплаты предлагает садовый центр «Наталис» продавцу-консультанту. Работа в с. Забучье. Требования: желательно профильное образование в области садово-паркового или лесного хозяйства, агрономии, защиты растений, предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт работы в садовых центрах или отделах продаж растений. Условия работы: график с 9:00 до 18:00 (с одним или двумя выходными днями в зависимости от сезона; январь и февраль — отдых с сохранением ставки), официальное трудоустройство, социальный пакет и возможности карьерного роста.

Компании «Оболонь» требуется торговый представитель с автомобилем (город Харьков или область). За работу предусмотрена зарплата от 25 000 до 31 000 гривен, включая ставку и бонусы. Что нужно делать: выполнять планы продаж, формировать заказы, расширять клиентскую базу и мерчендайзинг. Работодатель ожидает отзывов кандидатов которые, желают зарабатывать и учиться, имеют отличные коммуникативные навыки, ориентацию на результат.

Неплохие возможности предлагает компания JustSchool кандидатам, которые откликнутся на эту вакансию:

Зарплата: от 16 000 до 40 000 гривен (состоит из фиксированной ставки и бонусов за достигнутые результаты (KPI)). Выплачивается дважды в месяц.

Рабочий график: гибкий, можно работать с 11:00 до 20:00 или с 12:00 до 21:00 пять дней в неделю.

Условия труда: дистанционная работа.

В этой должности нужно знакомить клиента с продуктами школы и продавать пакеты уроков без пробного занятия, помогать с подключением на пробный урок и т. д. Смело откликайтесь, если у вас есть опыт работы в продажах от 2 месяцев, владеете украинским языком, имеете быстрый и стабильный интернет, ноутбук или компьютер с микрофоном. Предложение действует до 08.04.

Справка Finance.ua:

В Украине зарплаты до 70 тыс. грн предлагают специалистам, владеющим иностранными языками. Речь идет о вакансиях для менеджеров по продажам, консультантов, специалистов по службе поддержки. Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Так, работу дистанционно предлагают украинцам, владеющим иностранными языками.

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