В ВСУ появились офицеры и солдаты социального сопровождения: спикер Минобороны рассказал, как работает новая система — Finance.ua

В ВСУ появились офицеры и солдаты социального сопровождения: спикер Минобороны рассказал, как работает новая система Сегодня 16:46 — Казна и Политика

В ВСУ появились офицеры и солдаты социального сопровождения: спикер Минобороны рассказал, как работает новая система

В военных частях ВСУ ввели новые должности — офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения, которые помогают военнослужащим как с оформлением необходимых документов, в частности УБД, так и на всех стадиях лечения после ранений.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Дмитрий Лазуткин, спикер Минобороны Украины.

Лазуткин отметил, что служба сопровождения — это о человечности в отношении военнослужащих и взаимоотношениях военнослужащего и того подразделения, в котором он служит.

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«Например, раненный военнослужащий не оказывается в одиночестве, а сразу же получает поддержку работников службы сопровождения, которые помогают ему и документально, и во время всех стадий лечения. Не секрет, что часто люди оказываются и без своих вещей в госпиталях, и без документов, и тут, собственно, представители службы сопровождения помогают на всех стадиях», — разъяснил он работу этой службы.

Лазуткин добавил, что те военные, которые служат и выполняют боевые задания, также могут рассчитывать на поддержку службы, в том числе в оформлении необходимых документов и справок.

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«В том числе это помощь с получением УБД, различных справок и помощь семьям военных в общении с общинами. Служба сопровождения предоставляет исчерпывающую информацию, чтобы военнослужащий знал, на какие льготы и выплаты он может рассчитывать», — подчеркнул спикер.

Представитель Минобороны добавил, что служба сопровождения также работает с семьями тех военнослужащих, с которыми потеряна связь. По словам Лазуткина, кроме помощи в вопросах с документами и медицинского сопровождения служба способна оказать и другую, «нематериальную поддержку».

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«Это о том, что человек не остается в одиночестве, что он чувствует поддержку собратьев от элементарных лекарств к разным подаркам и нематериальным вещам. При необходимости может приехать, например, капеллан бригады и помолиться. Это одна из составляющих», — сообщил спикер.

Он также добавил, что в службах сопровождения очень много представителей тех же подразделений, которые, например, получили ранения и по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задания, но сами прошли все эти стадии и знают, с какими проблемами военнослужащий может сталкиваться и соответственно очень чутко реагируют на это. Также там есть и гражданские, в частности представители семей, потерявших защитников и понимающих психологическую составляющую и то, что касается тех или иных документов.

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«В каждом полку будет такая служба сопровождения, которая уже во многих подразделениях внедряется, и военные должны об этом знать и обращаться», — подытожил Лазуткин.

УНН По материалам:

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