Компенсация за поднаем жилья для военных в 2025 году — Finance.ua

Компенсация за поднаем жилья для военных в 2025 году Сегодня 12:00 — Личные финансы

Компенсация за поднаем жилья для военных в 2025 году

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также других составляющих Сил обороны имеют право на получение денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений по месту прохождения службы. Она назначается в том случае, если у военнослужащего нет собственного жилья на этой территории.

В Министерстве обороны Украины рассказали о размере выплат в 2025 году, а также как и кто может их получить.

Размер компенсации определяется МОУ ежегодно с учетом имеющегося финансового ресурса, предусмотренного в смете Министерства на соответствующий бюджетный год.

Порядок назначения и выплаты компенсации военнослужащим регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 26 июня 2013 г. № 450 (с изменениями, далее — Порядок) и Инструкцией по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 31 июля 2018 года № 380 (с изменениями).

Размеры денежной компенсации в 2025 году

Согласно решению министра обороны от 23.01.2025 Nº 2640/з, размер денежной компенсации в 2025 году установлен в размере:

в городе Киев — 4 560 грн;

в областных центрах — 3 420 грн;

в других населенных пунктах — 2 280 грн.

При этом военнослужащим при наличии у них трех и более членов семьи указанные размеры денежной компенсации увеличиваются в 1.5 раза.

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Если лицо одновременно имеет право на получение денежной компенсации, предусмотренной Порядком, и других компенсационных выплат, установленных другими нормативно-правовыми актами, выплата денежных сумм производится только по одному из оснований по его выбору.

Кто может получить

военнослужащие офицерского (в частности, проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава), рядового, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту;

курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, имеющих семьи;

другие военнослужащие (кроме военнослужащих, призванных по мобилизации до заключения ими контракта).

Как получить

Для получения денежной компенсации и определения ее размера военнослужащий подает рапорт командиру воинской части. К рапорту прилагаются:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи;

копия ИНН;

информацию (выписку, информационную справку) из БТИ о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи на право собственности в населенном пункте по текущему месту прохождения военной службы;

копии документов, подтверждающих родственные отношения;

должным образом заверенную копию справки об обеспечении жильем с предыдущего места прохождения военной службы, выданную квартирно-эксплуатационным органом (службой) (кроме лиц, прибывших с временно оккупированной территории Украины и населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия);

акт комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии российской федерации и т. д.

При рассмотрении поданного рапорта проверяются сведения о недвижимом имуществе из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, принадлежащее военнослужащему и членам его семьи на праве собственности.

Также при рассмотрении рапорта проверяются жилищные условия военнослужащего и членов его семьи. Проверка жилищных условий осуществляется жилищной комиссией воинской части (подразделения, органа, учреждения, заведения), о чем составляется справка (акт), подаваемая жилищной комиссией непосредственно командиру (начальнику) воинской части (подразделения, органа, заведения, учреждения).

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