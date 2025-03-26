Компенсация за поднаем жилья для военных в 2025 году — Finance.ua

Компенсация за поднаем жилья для военных в 2025 году
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также других составляющих Сил обороны имеют право на получение денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений по месту прохождения службы. Она назначается в том случае, если у военнослужащего нет собственного жилья на этой территории.
В Министерстве обороны Украины рассказали о размере выплат в 2025 году, а также как и кто может их получить.
Размер компенсации определяется МОУ ежегодно с учетом имеющегося финансового ресурса, предусмотренного в смете Министерства на соответствующий бюджетный год.
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Порядок назначения и выплаты компенсации военнослужащим регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 26 июня 2013 г. № 450 (с изменениями, далее — Порядок) и Инструкцией по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 31 июля 2018 года № 380 (с изменениями).
Размеры денежной компенсации в 2025 году
Согласно решению министра обороны от 23.01.2025 Nº 2640/з, размер денежной компенсации в 2025 году установлен в размере:
- в городе Киев — 4 560 грн;
- в областных центрах — 3 420 грн;
- в других населенных пунктах — 2 280 грн.
При этом военнослужащим при наличии у них трех и более членов семьи указанные размеры денежной компенсации увеличиваются в 1.5 раза.
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Если лицо одновременно имеет право на получение денежной компенсации, предусмотренной Порядком, и других компенсационных выплат, установленных другими нормативно-правовыми актами, выплата денежных сумм производится только по одному из оснований по его выбору.
Кто может получить
- военнослужащие офицерского (в частности, проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава), рядового, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту;
- курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, имеющих семьи;
- другие военнослужащие (кроме военнослужащих, призванных по мобилизации до заключения ими контракта).
Как получить
Для получения денежной компенсации и определения ее размера военнослужащий подает рапорт командиру воинской части. К рапорту прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи;
- копия ИНН;
- информацию (выписку, информационную справку) из БТИ о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи на право собственности в населенном пункте по текущему месту прохождения военной службы;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения;
- должным образом заверенную копию справки об обеспечении жильем с предыдущего места прохождения военной службы, выданную квартирно-эксплуатационным органом (службой) (кроме лиц, прибывших с временно оккупированной территории Украины и населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия);
- акт комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии российской федерации
и т. д.
При рассмотрении поданного рапорта проверяются сведения о недвижимом имуществе из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, принадлежащее военнослужащему и членам его семьи на праве собственности.
Также при рассмотрении рапорта проверяются жилищные условия военнослужащего и членов его семьи. Проверка жилищных условий осуществляется жилищной комиссией воинской части (подразделения, органа, учреждения, заведения), о чем составляется справка (акт), подаваемая жилищной комиссией непосредственно командиру (начальнику) воинской части (подразделения, органа, заведения, учреждения).
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