В Венгрии подали законопроект об аресте активов Ощадбанка. МИД Украины отреагировал

В МИД говорят, что все причастные в Венгрии понесут наказание

Лидер парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш подал в парламент Венгрии законопроект о средствах и ценностях украинского Ощадбанка, изъятых 5 марта. Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, проводимого Национальной налоговой и таможенной службой Венгрии (NAV).

Об этом сообщает Telex.

По словам Кочиша, законодательная инициатива связана с необходимостью проверить обстоятельства транспортировки активов и лиц, перевозивших их, в частности на предмет возможных угроз национальной безопасности Венгрии.

Правоохранительным органам предписано установить личности инкассаторов банка и проверить их на возможные связи с уголовными или террористическими структурами. Также расследование выясняет, планировалось ли использование наличных и золота на территории Венгрии и с какой целью.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на сообщение о законодательной инициативе в венгерском парламенте по аресту средств и золота, изъятых в Ощадбанке.

Hungary is falling down a spiral of lawlessness.



Following their theft of Ukrainian state bank money, they are now putting forward a bill to "legalize" the illegal seizure. This is a de facto recognition that Hungary's actions lack any legal grounds.



They are just adding… pic.twitter.com/iPyltyfueu — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 9, 2026

По словам Сибиги, Украина намерена привлечь к ответственности всех причастных к действиям в отношении активов украинского государственного банка.

«После изъятия средств украинского государственного банка теперь предлагается законопроект, имеющий целью легализовать этот захват. Это фактически свидетельствует об отсутствии правовых оснований для таких действий», — заявил он.

Министр также подчеркнул, что ответственность могут понести причастные не только за изъятие средств, но и за обращение с гражданами Украины, осуществлявшими перевозку ценностей.

«Мы привлечем к ответственности всех причастных — не только за кражу денег, но и прежде всего за жестокое обращение с семью гражданами Украины в нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции по консульскому сношению», — подчеркнул Сибига.

Украина вызвала посла Венгрии

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Антала Гейзера и выразило ему протест в связи с действиями венгерской стороны в отношении инкассаторов Ощадбанка.

Украинская сторона также запросила дополнительную информацию о законодательной инициативе фракции «Фидес», в частности, о предмете регулирования законопроекта и целях будущего закона.

Что известно о деле

В ночь на 6 марта Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота. Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину», — заявили в финучреждении.

Венгерское издание index. hu пишет , что работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег. Там заявили, что среди задержанных — бывший генерал украинской разведки. Вместе с ними правоохранители остановили два бронированных инкассаторских автомобиля, которыми, по данным следствия, перевозили значительные суммы наличных и золото.

