В Великобритании сотни компаний вводят сокращенную рабочую неделю — Finance.ua

В Великобритании сотни компаний вводят сокращенную рабочую неделю
В Великобритании 200 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю.
Об этом пишет The Guardian.
Какие компании сократили рабочую неделю
Компании перешли на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты для работников, в них работают более пяти тысяч человек.
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На четыре рабочих дня перешли в основном благотворительные, маркетинговые и технологические организации.
Почему компании выбирают четырехдневную неделю
Сторонники четырехдневной недели говорят, что пятидневная модель — это «пережиток предыдущей экономической эпохи».
Четырехдневная рабочая неделя дает людям на 50% больше свободного времени, что позволяет им жить более счастливой и полноценной жизнью.
Также компании полагают, что четырехдневная рабочая неделя помогает привлекать и удерживать работников, а также повышает производительность работы.
На четырехдневную рабочую неделю больше всего переходят лондонские компании — 59 из общего количества.
Как изменились взгляды на работу
В то же время это свидетельствует об изменениях в корпоративной культуре после пандемии Covid-19. До сих пор многие работники хотят продолжать работу из дому.
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Молодые работники более склонны выступать против традиционных схем работы.
Среди работников в возрасте 18−34 лет в Великобритании 78% считают, что четырехдневная рабочая неделя станет нормой через пять лет.
Также 65% не хотят возвращаться к полному рабочему дню в офисе.
Напомним, исследование Университета Мюнстера (Германия) свидетельствует, что сокращение рабочего времени улучшает благосостояние работников, при этом производительность остается на высоком уровне или даже растет.
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