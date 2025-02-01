В Великобритании сотни компаний вводят сокращенную рабочую неделю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Великобритании сотни компаний вводят сокращенную рабочую неделю

Мир
1
В Великобритании сотни компаний вводят сокращенную рабочую неделю
В Великобритании сотни компаний вводят сокращенную рабочую неделю, Фото: freepik
В Великобритании 200 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю.
Об этом пишет The Guardian.

Какие компании сократили рабочую неделю

Компании перешли на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты для работников, в них работают более пяти тысяч человек.
Читайте также
На четыре рабочих дня перешли в основном благотворительные, маркетинговые и технологические организации.

Почему компании выбирают четырехдневную неделю

Сторонники четырехдневной недели говорят, что пятидневная модель — это «пережиток предыдущей экономической эпохи».
Четырехдневная рабочая неделя дает людям на 50% больше свободного времени, что позволяет им жить более счастливой и полноценной жизнью.
Читайте также
Также компании полагают, что четырехдневная рабочая неделя помогает привлекать и удерживать работников, а также повышает производительность работы.
На четырехдневную рабочую неделю больше всего переходят лондонские компании — 59 из общего количества.

Как изменились взгляды на работу

В то же время это свидетельствует об изменениях в корпоративной культуре после пандемии Covid-19. До сих пор многие работники хотят продолжать работу из дому.
Читайте также
Молодые работники более склонны выступать против традиционных схем работы.
Среди работников в возрасте 18−34 лет в Великобритании 78% считают, что четырехдневная рабочая неделя станет нормой через пять лет.
Также 65% не хотят возвращаться к полному рабочему дню в офисе.
Напомним, исследование Университета Мюнстера (Германия) свидетельствует, что сокращение рабочего времени улучшает благосостояние работников, при этом производительность остается на высоком уровне или даже растет.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.