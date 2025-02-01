В Великобритании сотни компаний вводят сокращенную рабочую неделю — Finance.ua

В Великобритании сотни компаний вводят сокращенную рабочую неделю Сегодня 18:21 — Мир

В Великобритании сотни компаний вводят сокращенную рабочую неделю, Фото: freepik

В Великобритании 200 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом пишет The Guardian.

Какие компании сократили рабочую неделю

Компании перешли на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты для работников, в них работают более пяти тысяч человек.

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На четыре рабочих дня перешли в основном благотворительные, маркетинговые и технологические организации.

Почему компании выбирают четырехдневную неделю

Сторонники четырехдневной недели говорят, что пятидневная модель — это «пережиток предыдущей экономической эпохи».

Четырехдневная рабочая неделя дает людям на 50% больше свободного времени, что позволяет им жить более счастливой и полноценной жизнью.

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Также компании полагают, что четырехдневная рабочая неделя помогает привлекать и удерживать работников, а также повышает производительность работы.

На четырехдневную рабочую неделю больше всего переходят лондонские компании — 59 из общего количества.

Как изменились взгляды на работу

В то же время это свидетельствует об изменениях в корпоративной культуре после пандемии Covid-19. До сих пор многие работники хотят продолжать работу из дому.

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Молодые работники более склонны выступать против традиционных схем работы.

Среди работников в возрасте 18−34 лет в Великобритании 78% считают, что четырехдневная рабочая неделя станет нормой через пять лет.

Также 65% не хотят возвращаться к полному рабочему дню в офисе.

Напомним, исследование Университета Мюнстера (Германия) свидетельствует , что сокращение рабочего времени улучшает благосостояние работников, при этом производительность остается на высоком уровне или даже растет.

The Village Україна По материалам:

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