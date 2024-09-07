Люксембургская компания ввела четырехдневную рабочую неделю: как это повлияло на производительность труда — Finance.ua
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Люксембургская компания ввела четырехдневную рабочую неделю: как это повлияло на производительность труда

Мир
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Люксембургская компания ввела четырехдневную рабочую неделю: как это повлияло на производительность труда
Люксембургская компания ввела четырехдневную рабочую неделю: как это повлияло на производительность труда
В 2024 году одна из люксембургских компаний ввела четырехдневную рабочую неделю. В настоящее время ее продажи выросли почти на 50%.
Об этом пишет Bild.
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Генеральный директор платформы для бронирования автобусов Flibco Тобиас Штюбер рассказал, что оборот компании резко вырос на 48% в первой половине 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производительность труда, по словам Штюбера, увеличилась еще больше — на 69%.
Тобиас Штюбер управляет люксембургской компанией Flibco с 2018 года. Когда он возглавил ее, инвесторы запросили стремительный рост.
«Они предполагали, что есть проблема цифровых технологий. Но я дал им понять — прежде всего это проблема лидерства. Многие менеджеры слишком много работают в режиме контроля, что замедляет их работу. Теперь мне не нужно указывать им, что и где нужно делать — я должен дать им видение», — рассказывает директор.
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В течение года у Flibco действует четырехдневная рабочая неделя с полной оплатой и полностью гибкий график работы.
«Есть сотрудники в других странах, с которыми я никогда не встречался лично. Это нормально, они делают фантастическую работу. Вы получаете больше свободы и доверия, но больше ответственности», — говорит Штюбер.
С тех пор как он ввел четырехдневную рабочую неделю, количество больничных дней сократилось до 0,8 в год — для сравнения средний показатель отрасли в Германии составляет 15,2 дня.
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