Японцы не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю — Finance.ua

Японцы не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю Сегодня 06:20 — Мир

Японцы не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю, freepik.com

В 2021 году Япония, известная своей культурой переработок, ввела инициативу по сокращению рабочего времени. Однако даже сейчас работники не спешат переходить на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом пишет Business Insider.

Как трудоголизм вредит экономике Японии

Инициатива имеет целью поднять качество жизни японцев и уменьшить количество случаев заболеваний и даже смертей из-за переработки. Сообщается, что подобная культура трудоголизма не способствует, а, наоборот, вредит развитию экономики в стране.

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В январе 2023 года премьер-министр Фумио Кисида предупредил, что страна находится на грани коллапса из-за падения уровня рождаемости. Люди так много работают, что банально не имеют времени на знакомство и создание семей.

Однако темпы этих изменений остаются низкими. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, только около 8% компаний в стране разрешают работникам брать три или более выходных дня в неделю.

Какие компании в Японии ввели четырехдневную рабочую неделю

Дело не только в компаниях — работники тоже сомневаются. Производитель электроники Panasonic, одна из крупнейших компаний Японии, в начале 2022 г. присоединилась к инициативе. За два года только 150 из 63 тыс. работников, имеющих на это право, решили перейти на четырехдневный график.

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Среди других крупных компаний, вводящих четырехдневную рабочую неделю, Uniqlo Fast Retailing, гигант электроники Hitachi и финансовая компания Mizuho.

Около 85% работодателей сообщают, что работники берут всего два выходных в неделю.

Почему японцы не хотят работать меньше

В значительной степени нежелание брать дополнительный выходной связано с культурой, в которой работники ставят компанию выше себя.

Это началось с послевоенной эпохи Японии, когда в стремлении стимулировать экономику тогдашний премьер-министр Шигеру Йошида призвал крупные корпорации предложить своим работникам пожизненную гарантию занятости, требуя лишь, чтобы работники отблагодарили их лояльностью.

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