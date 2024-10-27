Влияет ли четырехдневная рабочая неделя на производительность работников — исследование — Finance.ua
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Влияет ли четырехдневная рабочая неделя на производительность работников — исследование

Личные финансы
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Влияет ли четырехдневная рабочая неделя на производительность работников — исследование
Влияет ли четырехдневная рабочая неделя на производительность работников — исследование, Фото: freepik
Сокращение рабочего времени улучшает благосостояние работников, при этом производительность остается на уровне или даже растет.
Об этом свидетельствует немецкое исследование, проведенное Университетом Мюнстера под руководством профессора Юлии Бакманн и доктора Феликса Хоха.
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Отмечается, что в пилотном проекте приняло участие 45 компаний из разных отраслей экономики Германии.

Как сокращение рабочей недели повлияло на благополучие работников

Введение четырехдневной рабочей недели улучшило удовлетворенность жизнью сотрудников. Как отмечают исследователи, это, прежде всего, связано с увеличением свободного времени.

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До начала эксперимента 64% сотрудников выражали желание проводить больше времени с семьей, после введения четырехдневной недели этот показатель снизился до 50%.
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Сотрудники отметили значительное улучшение психического и физического здоровья, включая снижение уровня стресса и симптомов выгорания.
Физиологические данные, такие как пройденные шаги, уровень физической активности и продолжительность сна, подтвердили положительное влияние сокращенного графика.

Производительность компании

Исследование также показало, что производительность оставалась на высоком уровне: более 60% участников сообщили об оптимизации рабочих процессов и уменьшении отвлекающих факторов.
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Организации также ввели новые цифровые инструменты для повышения эффективности.
Результаты исследования показывают, что четырехдневная рабочая неделя имеет потенциал стать долгосрочной практикой.
Более 70% организаций заявили о намерении продолжить эксперимент или внедрить новую систему на постоянной основе.
Напомним, большое количество стран Евросоюза планирует переходить или уже начало переходить на 4-дневную рабочую неделю. Мы рассказали, в каких странах уже была введена сокращенная рабочая неделя.

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По материалам:
НВ
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