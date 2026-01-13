В «Укрзализныце» предупредили о задержках поездов (список) Сегодня 11:23 — Фондовый рынок

В «Укрзализныце» предупредили о задержках поездов (список)

Ряд пригородных поездов курсируют с задержками в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

С ориентировочной задержкой около 2,5 часа следует поезд № 6606 Малин — Киев.

В Черниговской области из-за отсутствия напряжения поезд № 6907 Нежин — Киев отправился со станции Заворичи с задержкой 41 минута.

В Киевской области из-за пропуска приоритетных поездов поезд № 6540 Фастов-1 — Святошин отправился с опозданием 38 минут.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети поезда в Харьков курсируют с задержками со станции Мерефа:

№ 6506 Златополь — Харьков — задержка 1 час

№ 6682 Власовка — задержка 47 минут

«Укрзализныця» сообщила об обновлении по Харьковщине: из-за колебаний напряжения задержки фиксируются на участке Мерефа — Харьков в направлении Харькова.

Речь идет о поездах: № 6506 Златополь — Харьков. № 6508 Беляевка — Харьков. № 6684 Берестин — Харьков. № 6702 Змиев — Харьков.

Также задерживается отправка ряда пригородных поездов Коростенского направления. На неопределенное время задержаны: 6610 Коростень — Борщаговка. № 6606 Малин — Киев

В «Укрзализныце» отмечают, что движение поездов корректируется в зависимости от ситуации и состояния энергосети, а об изменениях пассажиров будут информировать дополнительно.

Также задерживаются поезда: 178 Ивано-Франковск-Киев +2:30. 771 Киев-Хмельницкий +3 часа. 6 Ясиня-Запорожье +1 час

Ранее председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский сообщил , что решение о введении динамичного ценообразования в вагонах СВ вступит в силу в ближайшие недели. По словам Перцовского, компания готовит комплекс инструментов гибкого тарифообразования для премиального сегмента перевозок.

