В «Укрзализныце» предупредили о задержках поездов (список)

Ряд пригородных поездов курсируют с задержками в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
С ориентировочной задержкой около 2,5 часа следует поезд № 6606 Малин — Киев.
В Черниговской области из-за отсутствия напряжения поезд № 6907 Нежин — Киев отправился со станции Заворичи с задержкой 41 минута.
В Киевской области из-за пропуска приоритетных поездов поезд № 6540 Фастов-1 — Святошин отправился с опозданием 38 минут.
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети поезда в Харьков курсируют с задержками со станции Мерефа:
  • № 6506 Златополь — Харьков — задержка 1 час
  • № 6682 Власовка — задержка 47 минут
«Укрзализныця» сообщила об обновлении по Харьковщине: из-за колебаний напряжения задержки фиксируются на участке Мерефа — Харьков в направлении Харькова.
Речь идет о поездах: № 6506 Златополь — Харьков. № 6508 Беляевка — Харьков. № 6684 Берестин — Харьков. № 6702 Змиев — Харьков.
Также задерживается отправка ряда пригородных поездов Коростенского направления. На неопределенное время задержаны: 6610 Коростень — Борщаговка. № 6606 Малин — Киев
В «Укрзализныце» отмечают, что движение поездов корректируется в зависимости от ситуации и состояния энергосети, а об изменениях пассажиров будут информировать дополнительно.
Также задерживаются поезда: 178 Ивано-Франковск-Киев +2:30. 771 Киев-Хмельницкий +3 часа. 6 Ясиня-Запорожье +1 час
Напомним, Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего сообщения.
В поезде «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Рахов доступ к сети теперь будут иметь пассажиры всех вагонов обоих составов поезда.
Ранее председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский сообщил, что решение о введении динамичного ценообразования в вагонах СВ вступит в силу в ближайшие недели. По словам Перцовского, компания готовит комплекс инструментов гибкого тарифообразования для премиального сегмента перевозок.
