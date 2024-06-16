В «Укрзализныце» объяснили, когда нужно распечатывать электронные ж/д билеты — Finance.ua
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В «Укрзализныце» объяснили, когда нужно распечатывать электронные ж/д билеты

Личные финансы
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В «Укрзализныце» объяснили, когда нужно распечатывать электронные ж/д билеты
В «Укрзализныце» объяснили, когда нужно распечатывать электронные ж/д билеты
Электронные ж/д билеты обычно не нужно ни распечатывать, ни обменивать в кассе для путешествий по внутренним рейсам. Однако в случае, если вы путешествуете в Австрию и Венгрию, электронные билеты придется распечатать.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
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Отмечается, что международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками.
У них есть свои правила, согласно которым билет должен быть распечатан.

Почему билеты в эти страны нужно распечатывать

Причина здесь в том, что украинские вагоны RIC (прямой поезд № 749 Киев — Вена) или венгерский поезд (№ 146 Чоп — Вена) совершают транзитное движение.
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При курсировании представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности.
«Стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, которое проехали пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составной частью взаимного контроля», — отмечают в «УЗ».
Всем пассажирам, которые приобрели билет в Венгрию или Австрию в приложении, «Укрзализныця» направляет уведомление о необходимости распечатать только что приобретенный билет. К тому же сам бланк билета также содержит маркированную информацию о необходимости распечатать электронный билет.
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«Если пассажир по каким-либо причинам не выполнил это требование, то могут возникнуть неприятные ситуации. В частности, железнодорожники соседних стран могут потребовать оплаты за транзитное движение», — говорится в сообщении.
Напомним, в мае количество перевозок пассажиров в «Укрзализныце» внутреннего сообщения выросло на 22%, международного — на 21%.
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По материалам:
Finance.ua
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