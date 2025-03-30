В Украине выросли цены на летние автошины и диски: какие варианты самые дорогие и самые дешевые — Finance.ua

В Украине выросли цены на летние автошины и диски: какие варианты самые дорогие и самые дешевые Сегодня 20:14 — Технологии&Авто

В Украине выросли цены на летние автошины и диски: какие варианты самые дорогие и самые дешевые, Фото: freepik

В 2025 году наблюдаются заметные изменения на рынке летней резины и дисков в Украине. В этом году цены на новые и б/у автошины в среднем выросли на 11%.

Об этом свидетельствуют данные платформы OLX, передает «Экономическая правда».

Цены на шины

Стоимость автомобильных шин, дисков и колес зависит от состояния и диаметра — чем больше размер колес, тем они дороже.

Читайте также Продажи автомобилей в Европе сократились более всего за пять месяцев

Самые популярные среди автомобилистов шины — 16 и 17 диаметра. Подавляющее большинство пользователей рассматривают для покупки именно используемые варианты.

Самые популярные, как по количеству откликов, так и по количеству объявлений, являются шины диаметром от 15 до 19 дюймов.

Шины диаметром 15 дюймов самые дешевые — 2 000 грн за новые и 1 131 грн за подержанные. Шины 16 дюймов будут стоить 2750 грн за новые и 1400 грн за подержанные.

Читайте также Какие авто больше всего теряют свою стоимость за 5 лет

В среднем подержанные шины стоят вдвое дешевле и пользуются большим запросом у покупателей — 89% всех откликов в феврале 2025 года, говорят в OLX.

Диски для легковых автомобилей

Диски на легковые автомобили также в среднем подорожали на 11%. Например, по состоянию на февраль 2025 года, средняя цена на новые диски 15 диаметра составляла 2200 грн, а за подержанные — 1000 грн.

Новые диски 16 диаметра в среднем стоили 3500 грн, подержанные — 2000 грн, за 17 диаметр нужно заплатить 5273 грн (новые) или 3000 грн за живаные.

Читайте также Dell сокращает количество своих работников

Диски 18 диаметра в среднем стоят 6 922 грн (4 091 грн за подержанные), а 19 диаметра — 8 500 грн за новые и 6 000 грн за подержанные.

Колеса в сборе

Самая дорогая категория, в которой также сохраняется тенденция роста — это колеса в сборе, ведь в стоимость входят и шины, и диски. Однако в этом сезоне на рынке наблюдается интересный нюанс — стоимость б/у колес в сборе выше, чем новых.

OLX объясняют, что цена на новые колеса в сборе ниже из-за того, что обычно в этой категории пользователи продают запасные колеса/докатки, а также колеса на стальных дисках.

Читайте также Самые надежные автомобили в 2025 году (инфографика)

В то же время среди подержанных преобладают предложения на легкосплавных или кованых дисках.

За новые колеса диаметром 15 дюймов нужно заплатить в среднем 2200 грн, а за подержанные — 3000 грн.

Самый популярный 16 диаметр стоит 3 200 грн за новое колесо и 5 400 грн за подержанное. За новые колеса 17 диаметра нужно будет заплатить 5 700 грн, а за подержанные почти вдвое больше — 10 тыс. грн. грн.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.