Какие авто больше всего теряют свою стоимость за 5 лет — Finance.ua

Какие авто больше всего теряют свою стоимость за 5 лет Сегодня 07:32 — Технологии&Авто

Какие авто больше всего теряют свою стоимость за 5 лет

Амортизация стоимости автомобиля — один из ключевых факторов, влияющих на общие затраты владельца. В 2020—2022 годах из-за дефицита новых авто и ажиотажа на подержанные машины многие модели медленнее теряли цену.

Однако 2025 год ознаменовался возвращением рынка в норму: средняя потеря стоимости пятилетнего авто выросла до 45,6% (против аномально низких 38,8% в 2023 году).

Иными словами, новые машины снова существенно дешевеют в течение первых лет эксплуатации. Особенно это касается электромобилей и люксовых моделей — именно они показывают самую большую амортизацию автомобиля на рынке. В этой статье мы проведем глубокий анализ проблемы быстрого обесценивания авто в 2025 году, сравнивая электрокары и машины с ДВС, рассмотрим статистику США, а также причины и последствия такого обесценения.

Общие тенденции и статистика амортизации

Обесценивание автомобилей зависит от типа транспортного средства и рыночных условий. По данным исследования iSeeCars (март 2025 г.), средняя 5-летняя амортизация легкового авто составляет ~45,6% от начальной цены. Для сравнения, в разгар дефицита 2021−2022 годов этот показатель опускался до ~38−39%. Нынешнее увеличение связано с возобновлением предложения: производство новых машин нормализуется, поэтому цены на вторичном рынке скорректировались вниз. При этом разница между сегментами существенна.

Электромобили — рекордсмены по потерям: они в среднем потеряли около 58−59% стоимости за пять лет), что хуже среднего показателя более чем на 10 процентных пунктов. Для сравнения, пикапы и гибриды потеряли только ~40% за тот же период. Как отмечают эксперты, быстрая амортизация EV обусловлена ​​рядом факторов — от стремительного наплыва новых моделей на рынок до деградации батарей со временем.

То есть технологии электродвигателей и батарей совершенствуются чуть ли не каждый год, поэтому используемые электрокары устаревают морально быстрее. Кроме того, аккумуляторы более старых EV теряют емкость, что снижает привлекательность таких авто для покупателей.

Другая категория «проблемных» с точки зрения сохранения цены — это люксовые автомобили. Премиальные бренды и модели с высокой начальной ценой имеют тенденцию терять больше процентов от стоимости, чем массовые машины. Причина в том, что на вторичном рынке потребители меньше ценят дорогостоящие опции, сверхмощные моторы или статус марки — зато больше внимания обращают на надежность и стоимость обслуживания.

Как подчеркивает аналитик Karl Brauer, покупатели новых авто готовы переплачивать за премиум-значок и дополнительный комфорт, но для второго владельца эти атрибуты уже не столь важны — отсюда и ускоренное обесценивание люкс-моделей. Грузовики, микроавтобусы и малые кроссоверы, напротив, лучше держат цену благодаря стабильному спросу на практичность.

В целом, в 2025 году все категории авто демонстрируют более быструю амортизацию, чем год-два назад. Это возвращает нас к доковидным реалиям, когда покупатель нового автомобиля должен быть готов потерять около половины его стоимости в течение первых 5 лет владения.

ТОП-10 моделей с высокой потерей стоимости (рынок США)

Наиболее впечатляющий уровень амортизации наблюдается у отдельных моделей — главным образом электромобилей и представителей высшего класса. Ниже приведены Топ-10 автомобилей США (выпуск ~2018−2019 годов) по размеру ценового падения после пяти лет эксплуатации:

Как видно из таблицы, рейтинг возглавляет электрический кроссовер Jaguar I-PACE, в среднем терявший более 72% своей первоначальной цены за пять лет. Это означает, что б/у I-PACE можно приобрести менее чем за треть от стоимости нового. На 2-м и 3-м местах — представители люксового сегмента: флагманский седан BMW 7 Series (≈67%) и электроседан Tesla Model S (≈65%). Далее в первой пятерке следуют большой внедорожник Infiniti QX80 и итальянский спортивный седан Maserati Ghibli — каждый с показателем около 65% обесценивания.

Примечательно, что 4 из 10 моделей в списке — это электромобили (Jaguar I-PACE, Tesla Model S, Tesla Model X, Nissan Leaf), остальные — преимущественно дорогие автомобили с ДВС (седаны представительского класса или большие SUV). Иными словами, почти все рекордсмены падения цены относятся к двум категориям: EV или Luxury. Исключением из приведенных является разве что Nissan Leaf, который сам по себе не люксовый, но являясь массовым электромобилем первой волны тоже стремительно дешевеет.

Средний Leaf за 5 лет потерял более 64% цены (хотя в денежном исчислении это всего ~$18 тыс., ведь автомобиль недорогой). Для сравнения, тот же Maserati Ghibli «сжигает» за это время более $70 тыс., что является самым абсолютным спадом среди топ-10. Следовательно, владельцы дорогих автомобилей несут наибольшие финансовые потери, если продают машину спустя несколько лет после покупки.

Terazus По материалам:

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