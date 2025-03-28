Dell сокращает количество своих работников — Finance.ua

Dell сокращает количество своих работников
Технологическая компания Dell снизила численность своих работников. Сокращения в компании происходили в течение 2024 и начале 2025 годов.
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что Dell снизила свой штат людей на 10%. По состоянию на конец января 2025 г. компания насчитывает около 108 тыс. работников, в то время как к концу января 2024 года количество работников составляло 120 тыс.
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Причиной таких сокращений в компании назвали оптимизацию бюджета, в том числе уменьшение расходов.
Кроме того, в компании отмечают, что они продолжают работать над инклюзивностью.
«Мы стремимся к равным возможностям трудоустройства и продолжаем внедрять инклюзивную политику, которая позволяет Dell Technologies достигать этих целей», — заявили в Dell.
Компания объясняет такие действия высокими затратами на создание серверов искусственного интеллекта.
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