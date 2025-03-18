Audi сократит 7 500 рабочих мест — Finance.ua

Audi сократит 7 500 рабочих мест
Audi, входящая в Volkswagen Group, планирует сократить до 7500 рабочих мест в Германии, чтобы оптимизировать затраты.
Об этом пишет Reuters.
Сокращение коснется административного персонала и разработчиков. Издание отмечает, что завершить программу увольнений планируется в 2029 году.
Читайте также
По соглашению между руководством и профсоюзами, компания планирует экономить 1 млрд евро в год. В течение следующих четырех лет Audi инвестирует 8 млрд евро в свои немецкие предприятия.
Общее количество сокращений в Volkswagen Group составляет 48 000 человек: VW уменьшает штат на 35 000 работников, Porsche — на 3 900, а программное подразделение Cariad — на 1 600.
Поделиться новостью