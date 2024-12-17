Audi закрывает завод в Бельгии — Finance.ua

Audi закрывает завод в Бельгии 17.12.2024, 00:26 — Фондовый рынок

Audi закрывает завод в Бельгии

Немецкий автопроизводитель Audi объявил о закрытии своего завода в Брюсселе, которое состоится 28 февраля 2025 года.

Это решение стало результатом низких продаж моделей Q8 E-Tron и Q8 E-Tron Sportback, которые производились на этом заводе. Несмотря на попытки найти покупателя, все усилия оказались безуспешными.

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Руководство Audi признало, что это решение было очень трудным, но экономические реалии диктовали свои условия. Закрытие завода приведет к сокращению более 3000 рабочих мест.

Решение о закрытии завода в Брюсселе стало еще одним свидетельством того, что автомобильная промышленность испытывает глубокие трансформации. Переход на электромобили требует новых подходов и инвестиций, и не все модели оказываются успешными на рынке.

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Интересно отметить, что в то время как Audi принимает радикальные меры, другие бренды Volkswagen Group, такие как Bentley, откладывают свои планы по полному переходу на электромобили. Это свидетельствует о том, что даже внутри концерна нет единого мнения о темпах электрификации.

Закрытие завода в Брюсселе ставит под сомнение будущее других производственных площадок Volkswagen Group. Компания вынуждена адаптироваться к новым реалиям рынка и искать оптимальные решения для сохранения конкурентоспособности.

НВ По материалам:

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