Audi представила новый купеобразный кроссовер (фото) — Finance.ua

Audi представила новый купеобразный кроссовер (фото) Сегодня 22:07 — Фондовый рынок

Audi представила новый купеобразный кроссовер (фото)

Компания Audi представила купеобразный кроссовер Q5 Sportback второго поколения. Новинка сочетает в себе типичные для SUV черты, такие как универсальность и просторный салон с еще более динамичным силуэтом. Об этом сообщили в пресс-службе марки.

Автомобиль стал еще более утонченным, чем предшественник. Он привлекает внимание своими острыми, как бритва, фарами, большим воздухозаборником и максимально вытянутой визуально задней частью кузова. На рынок новинка выйдет в двух версиях: exterior advanced и Sline.

Кроссовер построен на платформе Premium Platform Combustion (PPC) и имеет систему «мягкого» гибрида MHEV plus с 48-вольтовым стартер-генератором, литий-фосфатным аккумулятором на 1,7 кВт*ч и традиционным ДВС.

Новые Audi Q5 Sportback и SQ5 Sportback будут доступны для заказа с декабря 2024 года по цене от 54 800 евро и от 85 400 евро соответственно.

MMR По материалам:

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