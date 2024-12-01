Audi представила новый купеобразный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Audi представила новый купеобразный кроссовер (фото)

Фондовый рынок
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Audi представила новый купеобразный кроссовер (фото)
Audi представила новый купеобразный кроссовер (фото)
Компания Audi представила купеобразный кроссовер Q5 Sportback второго поколения. Новинка сочетает в себе типичные для SUV черты, такие как универсальность и просторный салон с еще более динамичным силуэтом. Об этом сообщили в пресс-службе марки.
Автомобиль стал еще более утонченным, чем предшественник. Он привлекает внимание своими острыми, как бритва, фарами, большим воздухозаборником и максимально вытянутой визуально задней частью кузова. На рынок новинка выйдет в двух версиях: exterior advanced и Sline.
Кроссовер построен на платформе Premium Platform Combustion (PPC) и имеет систему «мягкого» гибрида MHEV plus с 48-вольтовым стартер-генератором, литий-фосфатным аккумулятором на 1,7 кВт*ч и традиционным ДВС.
Новые Audi Q5 Sportback и SQ5 Sportback будут доступны для заказа с декабря 2024 года по цене от 54 800 евро и от 85 400 евро соответственно.
По материалам:
MMR
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