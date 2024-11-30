Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото) — Finance.ua

Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото) Сегодня 06:24 — Технологии&Авто

Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото)

В семействе Audi Q5 2025 года произошло пополнение — к стандартной модели присоединился купе-кроссовер Sportback. Он поступит в продажу в Европе с декабря по цене от 54 800 евро.

Его подробности раскрыли на официальном сайте Audi.

Как и ожидалось, главное внешнее отличие Audi Q5 Sportback — стремительный силуэт с аркообразной крышей. В анфас две версии Q5 почти идентичны — у них широкая радиаторная решетка и узкие диодные фары. Версия SQ5 Sportback (от 85 400 евро) отличается более агрессивным дизайном и 18-дюймовыми дисками.

Салон Audi Q5 Sportback не претерпел изменений по сравнению со стандартной моделью. На передней панели установлены три дисплея (один из них для переднего пассажира), а вместо рычага КПП теперь кнопки. Объем багажника составляет 515−1415 л. За доплату доступна 685-ваттная акустика Bang&Olufsen.

Новый Audi Q5 Sportback дебютировал в двух версиях с 2,0-литровыми 204-сильными турбомоторами — бензиновым и дизельным. Вариант SQ5 получил 3,0-литровый V6 твин-турбо на 367 сил.

Все модификации оснащены 7-ступенчатым роботом S tronic, а привод может быть передним или полным. Среди опций появились адаптивные амортизаторы и пневмоподвески.

Фокус По материалам:

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