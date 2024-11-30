Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото) — Finance.ua

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Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото)

Технологии&Авто
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Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото)
Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото)
В семействе Audi Q5 2025 года произошло пополнение — к стандартной модели присоединился купе-кроссовер Sportback. Он поступит в продажу в Европе с декабря по цене от 54 800 евро.
Его подробности раскрыли на официальном сайте Audi.
Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото)
Как и ожидалось, главное внешнее отличие Audi Q5 Sportback — стремительный силуэт с аркообразной крышей. В анфас две версии Q5 почти идентичны — у них широкая радиаторная решетка и узкие диодные фары. Версия SQ5 Sportback (от 85 400 евро) отличается более агрессивным дизайном и 18-дюймовыми дисками.
Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото)
Салон Audi Q5 Sportback не претерпел изменений по сравнению со стандартной моделью. На передней панели установлены три дисплея (один из них для переднего пассажира), а вместо рычага КПП теперь кнопки. Объем багажника составляет 515−1415 л. За доплату доступна 685-ваттная акустика Bang&Olufsen.
Новый Audi Q5 Sportback дебютировал в двух версиях с 2,0-литровыми 204-сильными турбомоторами — бензиновым и дизельным. Вариант SQ5 получил 3,0-литровый V6 твин-турбо на 367 сил.
Дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi (фото)
Все модификации оснащены 7-ступенчатым роботом S tronic, а привод может быть передним или полным. Среди опций появились адаптивные амортизаторы и пневмоподвески.
По материалам:
Фокус
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