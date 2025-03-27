Самые надежные автомобили в 2025 году (инфографика) — Finance.ua

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Самые надежные автомобили в 2025 году (инфографика)

Технологии&Авто
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Самые надежные автомобили в 2025 году (инфографика)
Самые надежные автомобили в 2025 году (инфографика)
Надежность автомобиля остается важным критерием для покупателей, влияя на стоимость владения и всеобщее удовлетворение транспортным средством.
В 2025 году исследование JD Power выявило три лидирующих бренда: Lexus, Buick и Mazda. Эти компании показали наименьшее количество проблем на 100 автомобилей (PP100) за три года эксплуатации, что сделало их наиболее надежными на рынке.
Самые надежные автомобили в 2025 году (инфографика)
Среди производителей, продемонстрировавших значительное улучшение, особенно выделяется Tesla, которой удалось сократить количество проблем на 43 единицы по сравнению с прошлым годом.
В то же время некоторые бренды, в частности Jeep и RAM, зафиксировали рост количества неисправностей, что повлияло на их позиции в рейтинге.
Исследование также подчеркнуло растущую проблему программных сбоев в современных автомобилях. Основные трудности связаны с интеграцией смартфонов: Android Auto и Apple CarPlay возглавили список самых частых жалоб среди владельцев.
Более половины пользователей заявили, что беспроводные обновления не привели к заметным улучшениям в работе их автомобилей.
Средний уровень PP100 в 2025 году достиг максимума с 2009 года, что предположительно связано с влиянием пандемии COVID-19 на производство автомобилей. Современные транспортные средства становятся все более технологически сложными, что увеличивает количество возможных неисправностей.
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По материалам:
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