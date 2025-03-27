Самые надежные автомобили в 2025 году (инфографика) — Finance.ua

Самые надежные автомобили в 2025 году (инфографика) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Самые надежные автомобили в 2025 году (инфографика)

Надежность автомобиля остается важным критерием для покупателей, влияя на стоимость владения и всеобщее удовлетворение транспортным средством.

В 2025 году исследование JD Power выявило три лидирующих бренда: Lexus, Buick и Mazda. Эти компании показали наименьшее количество проблем на 100 автомобилей (PP100) за три года эксплуатации, что сделало их наиболее надежными на рынке.

Среди производителей, продемонстрировавших значительное улучшение, особенно выделяется Tesla, которой удалось сократить количество проблем на 43 единицы по сравнению с прошлым годом.

В то же время некоторые бренды, в частности Jeep и RAM, зафиксировали рост количества неисправностей, что повлияло на их позиции в рейтинге.

Исследование также подчеркнуло растущую проблему программных сбоев в современных автомобилях. Основные трудности связаны с интеграцией смартфонов: Android Auto и Apple CarPlay возглавили список самых частых жалоб среди владельцев.

Более половины пользователей заявили, что беспроводные обновления не привели к заметным улучшениям в работе их автомобилей.

Средний уровень PP100 в 2025 году достиг максимума с 2009 года, что предположительно связано с влиянием пандемии COVID-19 на производство автомобилей. Современные транспортные средства становятся все более технологически сложными, что увеличивает количество возможных неисправностей.

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Автотема По материалам:

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