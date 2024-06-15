В Украине ускорилась инфляция: как изменились цены на товары и услуги — Finance.ua

В Украине ускорилась инфляция: как изменились цены на товары и услуги Сегодня 08:06 — Казна и Политика

В Украине ускорилась инфляция: как изменились цены на товары и услуги

Годовая инфляция в Украине в мае 2024 ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. В ближайшие месяцы цены будут расти быстрее из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на бензин.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за май цены выросли на 0,6%, с начала года — на 2,0%.

Больше всего подорожали: масло — на 15,1%, фрукты — на 8,7%, молоко — на 7,9%, сыр — 7,4%.

Подешевели: яйца — на 35,6%, овощи — на 17,4%, растительное масло — на 14,2%, сахар — на 14,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 7,4%, на одежду и обувь упали на 6,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 13%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику снизились на 1,3%, здравоохранение подорожало на 9,6%, транспорт — на 11,2% (в т.ч. топливо на 22,5%), цены на связь выросли на 0,5%, на отдых и культуру упали на 2,3%, образование подорожало на 11,9%, рестораны и отели подорожали на 10,9%, разные товары и услуги на 8,9%.

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в апреле 2024 остался на уровне 3,2%. Это минимальное значение годовой инфляции с октября 2020 г. (2,6%).

Справка Finance.ua:

Средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем прошлого года. В I квартале 2024 г. она составляла 18 903 грн;

результаты опроса Rakuten Viber показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% утратили возможность откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности откладывать и тратят сбережения;



в Украине ожидается массовое увольнение работников в 2024 году. Граждан не устраивает низкая оплата труда. Респонденты уточнили приемлемый средний уровень заработной платы — 32,4 тыс. гривен в месяц. В то же время фактическая средняя зарплата равна 18,46 тыс. гривен.



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