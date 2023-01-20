В Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума - НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума - НБУ

Личные финансы
20
В Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума - НБУ
В Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума - НБУ, Фото: freepik.com
Уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Возможно, это связано с тем, что многие украинцы, выехав за границу после полномасштабного вторжения армии россии 24 февраля 2022 года, до сих пор не вернулись назад.
Читайте также
Как свидетельствуют данные НБУ, за 2022 год количество зарегистрированных безработных сократилось с 295 тыс. до 186,5 тыс. человек, в том числе 127,7 тыс. — женщины.
Сейчас пособие по безработице выплачивают менее, чем 100 тыс. украинцам.
Таким образом, уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума, так как количество украинцев, получающих денежную помощь за год сократилось с 260,5 тыс. до 89,8 тыс. безработных.
Читайте также
Также снизилась потребность работодателей в работниках для замещения вакантных мест с 41 тыс. до 21,2 тыс. человек. Но увеличилась нагрузка на одно рабочее место с 7 до 9 человек.
Развитие украинского бизнеса продолжается даже в условиях войны, так что проблем с поиском вакансий почти не возникает.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • 17 января 2023 года министр экономики Юлия Свириденко заявила, что уровень безработицы в Украине по состоянию на сейчас составляет около 30%. По данным чиновницы, в поисках работы внутри страны находятся 2 млн граждан и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать;
  • в условиях войны рынок труда претерпел изменения. В частности, спрос превышает предложение, а большинство работодателей в течение года оставляли зарплаты работников без изменений.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Сравнить и заказать кредит 👛

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.