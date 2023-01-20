В Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума - НБУ — Finance.ua

В Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума - НБУ
Уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Возможно, это связано с тем, что многие украинцы, выехав за границу после полномасштабного вторжения армии россии 24 февраля 2022 года, до сих пор не вернулись назад.
Как свидетельствуют данные НБУ, за 2022 год количество зарегистрированных безработных сократилось с 295 тыс. до 186,5 тыс. человек, в том числе 127,7 тыс. — женщины.
Сейчас пособие по безработице выплачивают менее, чем 100 тыс. украинцам.
Таким образом, уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума, так как количество украинцев, получающих денежную помощь за год сократилось с 260,5 тыс. до 89,8 тыс. безработных.
Читайте также
Также снизилась потребность работодателей в работниках для замещения вакантных мест с 41 тыс. до 21,2 тыс. человек. Но увеличилась нагрузка на одно рабочее место с 7 до 9 человек.
Развитие украинского бизнеса продолжается даже в условиях войны, так что проблем с поиском вакансий почти не возникает.
Справка Finance.ua:
- 17 января 2023 года министр экономики Юлия Свириденко заявила, что уровень безработицы в Украине по состоянию на сейчас составляет около 30%. По данным чиновницы, в поисках работы внутри страны находятся 2 млн граждан и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать;
- в условиях войны рынок труда претерпел изменения. В частности, спрос превышает предложение, а большинство работодателей в течение года оставляли зарплаты работников без изменений.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Сравнить и заказать кредит 👛
Поделиться новостью