В Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума - НБУ — Finance.ua

В Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума - НБУ Сегодня 15:07 — Личные финансы

В Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума - НБУ, Фото: freepik.com

Уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Возможно, это связано с тем, что многие украинцы, выехав за границу после полномасштабного вторжения армии россии 24 февраля 2022 года, до сих пор не вернулись назад.

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Как свидетельствуют данные НБУ, за 2022 год количество зарегистрированных безработных сократилось с 295 тыс. до 186,5 тыс. человек, в том числе 127,7 тыс. — женщины.

Сейчас пособие по безработице выплачивают менее, чем 100 тыс. украинцам.

Таким образом, уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума, так как количество украинцев, получающих денежную помощь за год сократилось с 260,5 тыс. до 89,8 тыс. безработных.

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Также снизилась потребность работодателей в работниках для замещения вакантных мест с 41 тыс. до 21,2 тыс. человек. Но увеличилась нагрузка на одно рабочее место с 7 до 9 человек.

Развитие украинского бизнеса продолжается даже в условиях войны, так что проблем с поиском вакансий почти не возникает.

Справка Finance.ua:

17 января 2023 года министр экономики Юлия Свириденко заявила, что уровень безработицы в Украине по состоянию на сейчас составляет около 30%. По данным чиновницы, в поисках работы внутри страны находятся 2 млн граждан и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать;

в условиях войны рынок труда претерпел изменения. В частности, спрос превышает предложение, а большинство работодателей в течение года оставляли зарплаты работников без изменений.

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Фокус По материалам:

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