Безработные украинцы могут получить субсидию: какие документы нужно подать — Finance.ua

Безработные украинцы могут получить субсидию: какие документы нужно подать Сегодня 11:11 — Личные финансы

Безработные украинцы могут получить субсидию: какие документы нужно подать

Граждане, оставшиеся без работы во время войны и зарегистрированные в службе занятости, могут претендовать на получение жилищной субсидии. Но для ее назначения будет рассчитываться размер пособия по безработице, а не доход за предыдущие полгода, как это было раньше.

Соответствующие нововведения были приняты с утверждением в начале сентября 2022 года постановления ВР № 1041. Об этом рассказала порталу «GX» начальник отдела пенсионного обеспечения, предоставления страховых выплат, жилищных субсидий и льгот Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Ольга Мищенко.

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«Если в период военного положения в Украине гражданин уволен с работы или в этот период он потерял работу, зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный и ему назначена помощь по безработице, в его среднемесячный совокупный доход засчитывается не сумма полученной заработной платы за шесть предыдущих месяцев, а размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествовавший месяцу обращения за назначением жилищной субсидии», — пояснила Мищенко.

Как получить субсидию

заявление и Украинец должен подать декларацию по установленным формам в один из сервисных центров подразделений ПФУ, через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или вебпортал электронных услуг ПФУ.

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На помощь от государства могут претендовать даже лица, ранее получавшие субсидию.

Кроме того, к заявлению и декларации рекомендуется добавить квитанцию об оплате ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг).

«Нередко заявители на субсидию неправильно указывают реквизиты организаций, предоставляющих им услуги. Поэтому мы просим к обязательным заявлениям и декларации добавить квитанции об оплате за газ, воду и т.д. Чтобы внести в базу данных правильную информацию», — подытожила Мищенко.

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Обозреватель По материалам:

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