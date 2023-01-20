Безработные украинцы могут получить субсидию: какие документы нужно подать — Finance.ua

Безработные украинцы могут получить субсидию: какие документы нужно подать
Граждане, оставшиеся без работы во время войны и зарегистрированные в службе занятости, могут претендовать на получение жилищной субсидии. Но для ее назначения будет рассчитываться размер пособия по безработице, а не доход за предыдущие полгода, как это было раньше.
Соответствующие нововведения были приняты с утверждением в начале сентября 2022 года постановления ВР № 1041. Об этом рассказала порталу «GX» начальник отдела пенсионного обеспечения, предоставления страховых выплат, жилищных субсидий и льгот Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Ольга Мищенко.
«Если в период военного положения в Украине гражданин уволен с работы или в этот период он потерял работу, зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный и ему назначена помощь по безработице, в его среднемесячный совокупный доход засчитывается не сумма полученной заработной платы за шесть предыдущих месяцев, а размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествовавший месяцу обращения за назначением жилищной субсидии», — пояснила Мищенко.
Как получить субсидию
Украинец должен подать заявление и декларацию по установленным формам в один из сервисных центров подразделений ПФУ, через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или вебпортал электронных услуг ПФУ.
Читайте также
На помощь от государства могут претендовать даже лица, ранее получавшие субсидию.
Кроме того, к заявлению и декларации рекомендуется добавить квитанцию об оплате ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг).
«Нередко заявители на субсидию неправильно указывают реквизиты организаций, предоставляющих им услуги. Поэтому мы просим к обязательным заявлениям и декларации добавить квитанции об оплате за газ, воду и т.д. Чтобы внести в базу данных правильную информацию», — подытожила Мищенко.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью