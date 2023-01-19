Субсидии по нормам потребления: за какой объем газа и воды нужно доплачивать — Finance.ua

Субсидии по нормам потребления: за какой объем газа и воды нужно доплачивать Сегодня 11:04 — Личные финансы

Субсидии по нормам потребления: за какой объем газа и воды нужно доплачивать

При расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Пособие от государства выплачивается четко в их пределах, а все, что свыше, оплачивает сам получатель.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на данные Минсоцполитики

Как отмечается, среднего размера субсидии в Украине должно хватить на оплату коммуналки за соблюдение норм потребления. В отопительный сезон 2022-23 гг. речь идет о сумме около 2000 грн.

Какие нормы потребления действуют в Украине

Субсидия на содержание жилья

Этот вид пособия рассчитывается из 35,22 кв. м на семью с одного человека. При этом на каждого дополнительного человека прибавляется по 13,65 кв. м. Если фактическая площадь квартиры или дома больше, доплачивать разницу нужно из собственных средств.

Субсидия на газ

В этом случае норма зависит от того, как именно используется газ. В домохозяйстве может быть только газовая плита, а может и газовое отопление — потребление в этих случаях будет сильно отличаться. Компенсации рассчитывают с учетом такого объема газа:

— только газовая плита — 3,3 куб. м на одного человека в месяц;

— газовая плита при отсутствии горячего водоснабжения, но без газового водонагревателя — 5,4 куб. м

— газовая плита и водонагреватель — 10,5 куб. м;

— газовый котел отопления — отдельный расчет по формуле «4 кубометра на квадратный метр умножить на корректирующий коэффициент (зависит от погоды)»; на отопление 100 квадратов в месяц субсидия может покрыть до 400 кубометров.

Субсидия на водоснабжение

— холодная вода при наличии горячего водоснабжения — 2 куб. м на человека в месяц;

— холодная вода при отсутствии горячего водоснабжения — 3,6 куб. м;

— горячая вода — 1,6 куб. м;

— водоотвод — 3,6 куб. м.

Субсидия на электричество

Норма потребления электроэнергии составляет 100 кВт-ч на семью с одного человека. Дополнительно дается 30 кВтч в месяц на каждого следующего члена семьи, но не более 220 кВтч в сумме.

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Обозреватель По материалам:

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