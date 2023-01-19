Субсидии по нормам потребления: за какой объем газа и воды нужно доплачивать — Finance.ua
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Субсидии по нормам потребления: за какой объем газа и воды нужно доплачивать

Личные финансы
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Субсидии по нормам потребления: за какой объем газа и воды нужно доплачивать
Субсидии по нормам потребления: за какой объем газа и воды нужно доплачивать
При расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Пособие от государства выплачивается четко в их пределах, а все, что свыше, оплачивает сам получатель.
Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на данные Минсоцполитики.
Как отмечается, среднего размера субсидии в Украине должно хватить на оплату коммуналки за соблюдение норм потребления. В отопительный сезон 2022-23 гг. речь идет о сумме около 2000 грн.

Какие нормы потребления действуют в Украине

  • Субсидия на содержание жилья
Этот вид пособия рассчитывается из 35,22 кв. м на семью с одного человека. При этом на каждого дополнительного человека прибавляется по 13,65 кв. м. Если фактическая площадь квартиры или дома больше, доплачивать разницу нужно из собственных средств.
  • Субсидия на газ
В этом случае норма зависит от того, как именно используется газ. В домохозяйстве может быть только газовая плита, а может и газовое отопление — потребление в этих случаях будет сильно отличаться. Компенсации рассчитывают с учетом такого объема газа:
— только газовая плита — 3,3 куб. м на одного человека в месяц;
— газовая плита при отсутствии горячего водоснабжения, но без газового водонагревателя — 5,4 куб. м
— газовая плита и водонагреватель — 10,5 куб. м;
— газовый котел отопления — отдельный расчет по формуле «4 кубометра на квадратный метр умножить на корректирующий коэффициент (зависит от погоды)»; на отопление 100 квадратов в месяц субсидия может покрыть до 400 кубометров.
  • Субсидия на водоснабжение
— холодная вода при наличии горячего водоснабжения — 2 куб. м на человека в месяц;
— холодная вода при отсутствии горячего водоснабжения — 3,6 куб. м;
— горячая вода — 1,6 куб. м;
— водоотвод — 3,6 куб. м.
  • Субсидия на электричество
Норма потребления электроэнергии составляет 100 кВт-ч на семью с одного человека. Дополнительно дается 30 кВтч в месяц на каждого следующего члена семьи, но не более 220 кВтч в сумме.
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По материалам:
Обозреватель
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