Получение субсидии: о каких изменениях в жизни украинцы должны уведомлять органы соцзащиты — Finance.ua
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Получение субсидии: о каких изменениях в жизни украинцы должны уведомлять органы соцзащиты

Личные финансы
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Получение субсидии: о каких изменениях в жизни украинцы должны уведомлять органы соцзащиты
Получение субсидии: о каких изменениях в жизни украинцы должны уведомлять органы соцзащиты
При росте расходов на оплату коммунальных услуг — оформление субсидии на ЖКУ является единственным способом для украинцев оплачивать коммуналку и не остаться без средств для жизни. Однако при этом следует соблюдать определенные правила.
О них сообщает департамент соцзащиты населения Сумского горсовета.
В течение месяца получатели субсидии обязаны уведомлять соответствующие органы о:
  • смене состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
  • смене социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
  • изменениях в составе семьи члена домохозяйства;
  • изменениях списка получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • смене перечня расходов на управление многоквартирным домом;
  • смене управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создании объединения;
  • наступлении условий, при которых теряется право на получение субсидии.
В случае смены состава зарегистрированных (фактически проживающих) в жилом помещении (доме) лиц, состава семьи члена домохозяйства, перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления подаются новые заявление и декларация.
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Напомним, что существует несколько способов подачи заявлений на субсидии, поэтому есть и несколько способов передачи данных, влияющих на их оформление:
  • лично посетить отделение Пенсионного фонда Украины;
  • через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ;
  • передать документы в бумажном виде через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦПАУ. Заявления с документами принимают в бумажном виде;
  • сделать это онлайн через портал «Дія».
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По материалам:
Finance.ua
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