Получение субсидии: о каких изменениях в жизни украинцы должны уведомлять органы соцзащиты — Finance.ua

Получение субсидии: о каких изменениях в жизни украинцы должны уведомлять органы соцзащиты
При росте расходов на оплату коммунальных услуг — оформление субсидии на ЖКУ является единственным способом для украинцев оплачивать коммуналку и не остаться без средств для жизни. Однако при этом следует соблюдать определенные правила.
О них сообщает департамент соцзащиты населения Сумского горсовета.
В течение месяца получатели субсидии обязаны уведомлять соответствующие органы о:
- смене состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
- смене социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
- изменениях в составе семьи члена домохозяйства;
- изменениях списка получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
- смене перечня расходов на управление многоквартирным домом;
- смене управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создании объединения;
- наступлении условий, при которых теряется право на получение субсидии.
В случае смены состава зарегистрированных (фактически проживающих) в жилом помещении (доме) лиц, состава семьи члена домохозяйства, перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления подаются новые заявление и декларация.
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Напомним, что существует несколько способов подачи заявлений на субсидии, поэтому есть и несколько способов передачи данных, влияющих на их оформление:
- лично посетить отделение Пенсионного фонда Украины;
- через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ;
- передать документы в бумажном виде через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦПАУ. Заявления с документами принимают в бумажном виде;
- сделать это онлайн через портал «Дія».
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