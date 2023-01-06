Подать заявление на субсидию можно через вебпортал Пенсионного фонда: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Подать заявление на субсидию можно через вебпортал Пенсионного фонда: пошаговая инструкция

Личные финансы
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Подать заявление на субсидию можно через вебпортал Пенсионного фонда: пошаговая инструкция
Подать заявление на субсидию можно через вебпортал Пенсионного фонда: пошаговая инструкция
С 1 декабря заявления на назначение субсидии украинцы могут подавать в Пенсионный фонд, причем не только лично в сервисные центры, но и с помощью вебпортала электронных услуг ПФУ.
Алгоритм действий объяснили в Пенсионном фонде.

Что нужно сделать

  1. Зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ.
  2. Авторизуйтесь в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) — укажите название Аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерировавшего КЭП, выберите файл ключа и введите личный пароль.
  3. В личном кабинете зайдите в раздел «Коммуникации с ПФУ» и нажмите пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу».
  4. Перед формированием заявления приготовьте сканированные копии необходимых документов, согласитесь на дистанционное информирование, нажав кнопку «Продолжить».

    Для оформления субсидии требуются следующие документы:

    ◉ заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
    ◉ декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

    Кроме того, в отдельных случаях могут потребоваться:

    — договор об аренде жилья (если он есть);
    — справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);
    — справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
    — справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;
    — разнообразные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
    — договоры аренды жилья в другом городе и т.п.
  5. Выберите пункт «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии».
  6. Заполните соответствующие поля онлайн-формы.
  7. Добавьте сканированные копии документов, нажав кнопку «Добавить файл».
  8. Нажмите кнопку «Сформировать заявление», размещенную в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления.
  9. Наложите цифровую подпись и отправьте документы в ПФУ.
За ходом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».
Напомним, переоформлять через Пенсионный фонд ранее назначенную органами соцзащиты субсидию не нужно.
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По материалам:
Finance.ua
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