Подать заявление на субсидию можно через вебпортал Пенсионного фонда: пошаговая инструкция — Finance.ua

Подать заявление на субсидию можно через вебпортал Пенсионного фонда: пошаговая инструкция Сегодня 08:12 — Личные финансы

Подать заявление на субсидию можно через вебпортал Пенсионного фонда: пошаговая инструкция

С 1 декабря заявления на назначение субсидии украинцы могут подавать в Пенсионный фонд, причем не только лично в сервисные центры, но и с помощью вебпортала электронных услуг ПФУ.

Алгоритм действий объяснили в Пенсионном фонде.

Что нужно сделать

Зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ. Авторизуйтесь в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) — укажите название Аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерировавшего КЭП, выберите файл ключа и введите личный пароль. В личном кабинете зайдите в раздел «Коммуникации с ПФУ» и нажмите пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу». Перед формированием заявления приготовьте сканированные копии необходимых документов, согласитесь на дистанционное информирование, нажав кнопку «Продолжить».



Для оформления субсидии требуются следующие документы:



◉ заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

◉ декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.



Кроме того, в отдельных случаях могут потребоваться:



— договор об аренде жилья (если он есть);

— справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);

— справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;

— справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;

— разнообразные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

— договоры аренды жилья в другом городе и т.п. Выберите пункт «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии». Заполните соответствующие поля онлайн-формы. Добавьте сканированные копии документов, нажав кнопку «Добавить файл». Нажмите кнопку «Сформировать заявление», размещенную в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления. Наложите цифровую подпись и отправьте документы в ПФУ.

За ходом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

Напомним, переоформлять через Пенсионный фонд ранее назначенную органами соцзащиты субсидию не нужно.

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