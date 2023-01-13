Кто имеет право на пособие по частичной безработице — Finance.ua

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Кто имеет право на пособие по частичной безработице

Личные финансы
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Кто имеет право на пособие по частичной безработице
Кто имеет право на пособие по частичной безработице
Пособие по частичной безработице — это своеобразная компенсация дохода, если произошло сокращение или остановка производства продукции, выполнение работ по оказанию услуг.
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.
Пособие по частичной безработице может предоставляться работникам и ФЛП в случае потери части заработка в связи с остановкой или сокращением производства по нескольким причинам:
  • экономического или технологического характера;
  • возникновение чрезвычайной ситуации;
  • введение чрезвычайного или военного положения;
  • установление карантина.
Остановка деятельности не должна носить сезонный характер или возникнуть исключительно по организационно-производственным причинам.
При этом:
1. Для работников остановка (сокращения) деятельности должна охватить не менее 20% численности работников работодателя при условии, что уровень сокращения продолжительности рабочего времени и заработной платы составляет 30% и более в месяц. Для ФЛП уровень сокращения продолжительности рабочего времени и дохода ФЛП составляет 30% и более в месяц;
2. Работодатель, в т.ч. ФЛП, за последние 6 месяцев до месяца, в котором произошла остановка (сокращение) деятельности, должен выплатить заработную плату и уплатить единый и страховые взносы за каждого работника, а в случае отсутствия работников — ЕСВ «за себя». Если была льгота по уплате ЕСВ, то учитывается 180 календарных дней до такого льготного периода.

Когда пособие по частичной безработице не предоставляется

Если работодатель:
1. Работодатель является:
  • органом государственной власти;
  • органом местного самоуправления;
  • заведением, учреждением, организацией, которые полностью содержатся за счет государственного или местного бюджета;
  • фондом социального страхования
2. Работодатель или ФЛП:
  • находится в процессе прекращения юридического лица;
  • прекращения предпринимательской деятельности;
  • признан (признана) в установленном порядке банкротом;
  • в отношении него возбуждено дело о банкротстве;
  • находится в процессе санации.
3. У работодателя или ФЛП, за последние 6 месяцев до месяца, в котором произошла остановка (сокращение) деятельности, имеется задолженность по выплате заработной платы и/или по единому и страховому взносу хотя бы за одного работника, а в случае отсутствия работников — с ЕСВ «за себя».
Если работник:
  • отказался от временного перевода на подходящую работу на полный рабочий день (неделю);
  • работает по совместительству;
  • проходит альтернативную (невоенную) службу;
  • находится в простое или отпуске без сохранения зарплаты;
  • имеет приостановленный на период военного положения трудовой договор.
Пособие предоставляется на срок остановки (сокращения) деятельности, но не более 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки (сокращения) деятельности и максимально может составлять 3350 грн в месяц.
Для получения пособия работодателю/ФЛП (за себя) следует обратиться в центр занятости по месту ведения хозяйственной деятельности.
Заявление должно быть подано не позднее 90 календарных дней со дня остановки/сокращения хозяйственной деятельности.
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По материалам:
Finance.ua
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