Кто имеет право на пособие по частичной безработице — Finance.ua

Кто имеет право на пособие по частичной безработице Сегодня 20:01 — Личные финансы

Кто имеет право на пособие по частичной безработице

Пособие по частичной безработице — это своеобразная компенсация дохода, если произошло сокращение или остановка производства продукции, выполнение работ по оказанию услуг.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Пособие по частичной безработице может предоставляться работникам и ФЛП в случае потери части заработка в связи с остановкой или сокращением производства по нескольким причинам:

экономического или технологического характера;

возникновение чрезвычайной ситуации;

введение чрезвычайного или военного положения;

установление карантина.

Остановка деятельности не должна носить сезонный характер или возникнуть исключительно по организационно-производственным причинам.

При этом:

1. Для работников остановка (сокращения) деятельности должна охватить не менее 20% численности работников работодателя при условии, что уровень сокращения продолжительности рабочего времени и заработной платы составляет 30% и более в месяц. Для ФЛП уровень сокращения продолжительности рабочего времени и дохода ФЛП составляет 30% и более в месяц;

2. Работодатель, в т.ч. ФЛП, за последние 6 месяцев до месяца, в котором произошла остановка (сокращение) деятельности, должен выплатить заработную плату и уплатить единый и страховые взносы за каждого работника, а в случае отсутствия работников — ЕСВ «за себя». Если была льгота по уплате ЕСВ, то учитывается 180 календарных дней до такого льготного периода.

Когда пособие по частичной безработице не предоставляется

Если работодатель:

1. Работодатель является:

органом государственной власти;

органом местного самоуправления;

заведением, учреждением, организацией, которые полностью содержатся за счет государственного или местного бюджета;

фондом социального страхования

2. Работодатель или ФЛП:

находится в процессе прекращения юридического лица;

прекращения предпринимательской деятельности;

признан (признана) в установленном порядке банкротом;

в отношении него возбуждено дело о банкротстве;

находится в процессе санации.

3. У работодателя или ФЛП, за последние 6 месяцев до месяца, в котором произошла остановка (сокращение) деятельности, имеется задолженность по выплате заработной платы и/или по единому и страховому взносу хотя бы за одного работника, а в случае отсутствия работников — с ЕСВ «за себя».

Если работник:

отказался от временного перевода на подходящую работу на полный рабочий день (неделю);

работает по совместительству;

проходит альтернативную (невоенную) службу;

находится в простое или отпуске без сохранения зарплаты;

имеет приостановленный на период военного положения трудовой договор.

Пособие предоставляется на срок остановки (сокращения) деятельности, но не более 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки (сокращения) деятельности и максимально может составлять 3350 грн в месяц.

Для получения пособия работодателю/ФЛП (за себя) следует обратиться в центр занятости по месту ведения хозяйственной деятельности.

Заявление должно быть подано не позднее 90 календарных дней со дня остановки/сокращения хозяйственной деятельности.

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