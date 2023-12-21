В Украине упростили импорт радиолокационных комплексов для ВСУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине упростили импорт радиолокационных комплексов для ВСУ

Казна и Политика
18
В Украине упростили импорт радиолокационных комплексов для ВСУ
В Украине упростили импорт радиолокационных комплексов для ВСУ
Верховная Рада Украины поддержала закон об изменениях в Таможенный кодекс об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной отдельных товаров оборонного назначения.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, парламент поддержал сразу за основу и в целом законопроект № 10 341 и 10 342.
Законы предусматривают, что на период военного времени радиолокационные комплексы и средства РЭБ будут освобождены от НДС.
Читайте также
Кроме того, налогообложение не будет применяться к товарам, которые получают Силы обороны, Минобороны и правоохранители, а именно бронежилетов.
Ранее Верховная Рада одобрила законопроект № 9402, предусматривающий упрощение процедуры декларирования военной техники и других товаров при ввозе в Украину, а именно унификацию по стандартам НАТО. От налогов депутаты освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Справка Finance.ua:

  • ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщал, что Украина производит десятки так называемых украинских «Шахедов» в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников;
  • в Украине появится «Армия роботов» и «Армия РЭБ» (радиоэлектронной борьбы). На финансирование проектов «Армии дронов» в госбюджете-2024 предусмотрено 13 млрд грн до конца 2023 года и 43 млрд грн в 2024 году. Общая потребность ВСУ в приобретении дронов оценивается в 200 млрд грн;
  • Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сделал амбициозное заявление: государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил, что речь идет о FPV дроназ, более чем 10 тысячах ударных дронов средней дальности и более чем тысяче дронов с дальностью свыше 1000 км.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.