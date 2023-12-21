В Украине упростили импорт радиолокационных комплексов для ВСУ — Finance.ua

В Украине упростили импорт радиолокационных комплексов для ВСУ Сегодня 08:01 — Казна и Политика

В Украине упростили импорт радиолокационных комплексов для ВСУ

Верховная Рада Украины поддержала закон об изменениях в Таможенный кодекс об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной отдельных товаров оборонного назначения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, парламент поддержал сразу за основу и в целом законопроект № 10 341 и 10 342.

Законы предусматривают, что на период военного времени радиолокационные комплексы и средства РЭБ будут освобождены от НДС.

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Кроме того, налогообложение не будет применяться к товарам, которые получают Силы обороны, Минобороны и правоохранители, а именно бронежилетов.

Ранее Верховная Рада одобрила законопроект № 9402, предусматривающий упрощение процедуры декларирования военной техники и других товаров при ввозе в Украину, а именно унификацию по стандартам НАТО. От налогов депутаты освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Справка Finance.ua:

ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщал, что Украина производит десятки так называемых украинских «Шахедов» в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников;

в Украине появится «Армия роботов» и «Армия РЭБ» (радиоэлектронной борьбы). На финансирование проектов «Армии дронов» в госбюджете-2024 предусмотрено 13 млрд грн до конца 2023 года и 43 млрд грн в 2024 году. Общая потребность ВСУ в приобретении дронов оценивается в 200 млрд грн;

Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сделал амбициозное заявление: государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил, что речь идет о FPV дроназ, более чем 10 тысячах ударных дронов средней дальности и более чем тысяче дронов с дальностью свыше 1000 км.



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