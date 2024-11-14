В Украине спрос на жилье в новостройках может упасть — эксперт объяснила, почему Вчера 21:00

В Украине спрос на жилье в новостройках может упасть — эксперт объяснила, почему

При новой возможной волне веерных отключений, по предварительной оценке, спрос на первичном рынке может упасть в среднем на 50%.

Вместе с тем такое сокращение можно считать временным — ожидаемый спрос может вернуться к предыдущим показателям сразу после относительной стабилизации энергетики.

Читайте также Цены на аренду жилья в столице продолжают расти

Такое мнение высказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Кроме того, как считает эксперт, из-за возможных проблем с энергопитанием темпы строительства также могут существенно снизиться: речь идет в основном об активных объектах на начальных стадиях строительства, которые составляют около 35−40% от всех объектов в стадии возведения.

Читайте также В Украине начинают строить социальное жилье

«Однако, как это ни парадоксально, соотношение покупателей и объектов, на которых будет вестись активное возведение и будут продолжаться продажи, сохранится. То есть можно говорить, что пропорция между спросом, реальными продажами и объектами продаж не изменится. Иными словами, военные обстоятельства ситуативно „сожмут“ первичный рынок жилья почти вдвое. Однако никаких признаков новой волны кризиса не будет. Рынок ситуативно „уменьшится“, но не остановится», — сказала она.

Читайте также Что ждет рынок недвижимости Киева и области: прогноз эксперта

По словам Бигунец, кроме электроэнергии, существует ряд факторов, от которых будет зависеть текущий спрос. Так, до конца года потенциальные покупатели будут учитывать регион расположения объекта (уровень безопасности для жизни), площадь предлагаемой для приобретения дома, стадию строительства новостройки, цену и механизмы приобретения жилья.

Как и в течение года платежеспособный спрос сконцентрирован в основном в Западном регионе страны — это преимущественно Львов, Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск.

«Свыше 45−50% всего спроса приходятся именно на эти города. Также достаточно активны покупатели в Киеве и в его окрестностях (около 20% от общего объема спроса), Одессе (10−15% спроса), на другие города (например, Винница, Житомир, Днепр, Харьков и т. д. ) приходится примерно 10−15% спроса на новостройки. Так что фактор защиты и безопасности до сих пор остается самым главным при выборе жилья», — подчеркнула Бигунец.

Она также сосредоточила внимание на факторе, который беспокоит потенциальных покупателей — это политика нового президента США в отношении Украины. По ее словам, около 20% граждан, планировавших приобретение жилья в новостройках в безопасных регионах, отсрочили покупку, так сказать, до выяснения обстоятельств и намерений нового главы Белого Дома по дальнейшей поддержке нашей страны.

«Покупателей сдерживает скорее фактор неопределенности и связанные с этим страхи, а не трезвый расчет. Новый президент США начнет выполнять свои обязанности с 20 января 2025 года. И до того времени делать преждевременные выводы рано, даже опираясь на первые блиц-заявления. Поэтому есть все основания полагать, что отсроченный спрос начнет потихоньку реализовываться», — заметила. Бегут.

Сберегайте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.