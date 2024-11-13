Цены на аренду жилья в столице продолжают расти — Finance.ua

Цены на аренду жилья в столице продолжают расти Вчера 14:03 — Личные финансы

Цены на аренду жилья в столице продолжают расти

За год прирост стоимости составил 31−32%.

Об этом рассказала директор по развитию бизнеса ЛУН Елена Унаньян во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся 9 ноября в Киеве.

«Верхний график — это цена из объявлений, а нижний график — это цена квартир, сошедших с рынка. Мы видим, что 17 тыс. грн сейчас стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве», — рассказала эксперт.

По ее словам, 16 тыс. грн — это самая популярная цена, по которой сейчас арендуют однокомнатки.

«За год цена на аренду в Киеве выросла на 30%, то есть это больше, чем рост курса доллара. Поэтому мы можем смело говорить о том, что цены на аренду в Киеве растут», — отмечает Унаньян.

Эксперт также обратила внимание, что между ценой на аренду и годом застройки дома есть абсолютно четкая корреляция.

Средние цены аренды по годам застройки

2-комн., Киев, ноябрь 2024:

дореволюционные (до 1918 г.) — 41 000 грн;

сталинки (1918−1956) — 31 000 грн;

хрущевки (1956−1969) — 16 000 грн;

панельки (1969−1991) — 14 000 грн;

спецпроекты (1991−2010) — 19 000 грн;

новостройки (после 2010) — 37 000 грн.

Спрос на аренду

По данным Google trends, специалисты ЛУН вывели популярность запроса людей на аренду квартир в Украине.

«Мы видим, каждый август за последние пять лет — это самый популярный месяц для запроса на аренду квартиры. А наименее популярный — это январь месяц. Поэтому если у вас есть квартиры, которые вы хотите сдавать в аренду, то август лучше всего для этого подходит. Если же вы хотите арендовать — лучшее время для этого — январь», — рассказала Унаньян.

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