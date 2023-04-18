В Украине создадут более 10 тысяч сезонных рабочих мест — Finance.ua

В Украине создадут более 10 тысяч сезонных рабочих мест Сегодня 09:29 — Личные финансы

В Украине создадут более 10 тысяч сезонных рабочих мест

Предприниматели, получившие правительственные гранты на развитие садоводства и ягодничества и тепличного хозяйства, наймут около тысячи постоянных работников, а также обязаны создать более десяти тысяч новых сезонных рабочих мест для развития сельских территорий.

Об этом в эфире марафона «Единые новости» сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Чиновник также отметил, что система получения гранта проста и прозрачна — через портал «Дія». Рассмотрение заявки от предпринимателя происходит в сжатые сроки.

Читайте также єРобота: перерабатывающие предприятия получили более 280 млн грн грантов на развитие

«Заявку на получение гранта рассматривают в банке и Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Если заявка отвечает всем критериям, то предприниматель получит ответ в течение двух-трех недель. Что важно — фермер может повторно подать доработанную заявку, если после первого рассмотрения будут обнаружены некоторые недочеты бизнес-плана», — отметил Тарас Высоцкий.

Напомним, правительственная грантовая программа предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ — возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям «Свое дело», «Свой сад», «Своя теплица», «Новый уровень».

Читайте также Работодателям будут платить за трудоустройство ветеранов и инвалидов

С начала этого года 24 хозяйства аграрного сектора получили грантовые средства для развития своего бизнеса на общую сумму почти 57 млн 322 тыс. гривен. Среди них 23 хозяйства, которые занимаются садоводством, ягодничеством и виноградарством — им выплачено более 56 млн грн. Одно предприятие на развитие тепличного хозяйства получило 1 млн 260 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

в ближайшие 2-3 года для восстановления разрушенной инфраструктуры больше всего потребуются специалисты в строительной сфере: строители, проектировщики, архитекторы, а также специалисты в сфере энергетики;

менять при жизни 5–6 профессий — это нормально. Не обязательно сжигать все мосты и кардинально менять сферу деятельности. Сменить профессию можно удобно и комфортно;

наименьшая конкуренция среди ищущих работу на западе, а вот в Тернопольской области предлагают самую высокую зарплату — в среднем 21 тысяча гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.