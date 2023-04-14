єРобота: перерабатывающие предприятия получили более 280 млн грн грантов на развитие — Finance.ua

єРобота: перерабатывающие предприятия получили более 280 млн грн грантов на развитие Сегодня 15:15 — Личные финансы

єРобота: перерабатывающие предприятия получили более 280 млн грн грантов на развитие

С начала 2023 года 61 перерабатывающее предприятие получило гранты от государства для развития на общую сумму 282 млн грн.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

«Развитие переработки — стратегическая цель правительства, мы инвестируем в это направление, чтобы производить и экспортировать больше готовой продукции с большей долей добавленной стоимости. Через грантовые программы „єРобота“ мы оказываем финансовую поддержку перерабатывающим предприятиям, чтобы активизировать работу отрасли. С начала этого года 61 перерабатывающее предприятие получило от государства гранты в общей сложности на 282 млн грн. Развивая свой бизнес, предприниматели создадут около 900 новых рабочих мест», — сообщила Юлия Свириденко.

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По грантовой программе для перерабатывающих предприятий «Новый уровень» предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса. При этом обязательным условием предоставления средств является создание получателем гранта новых рабочих мест, в частности он обязан создать от 25 рабочих мест.

В 2022 году гранты на развитие перерабатывающих предприятий получили 178 предпринимателей почти на 1 млрд грн.

Справка Finance.ua:

правительственный проект «єРобота» включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест;

в частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства;

подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Прием заявок на все направления программы єРобота продолжается. Подача заявки осуществляется через портал Дія.

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