В рамках программы єРобота выдано уже почти 2,5 млрд грн — Finance.ua
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В рамках программы єРобота выдано уже почти 2,5 млрд грн

Казна и Политика
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Безвозвратные гранты єРобота — это одна из ключевых программ для поддержки бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Государство предоставляет средства для старта и развития собственного дела. Бизнес создает рабочие места, платит налоги, экспортирует продукцию, инвестирует собственные денежные средства, восстанавливает экономику. Уже около 2,5 млрд гривен выделено. Сотни новых бизнесов работают. Тысячи человек получили работу. Создаем возможности, чтобы в Украине было больше успешных частных бизнесов», — отметил глава правительства.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что государство также помогает аграриям провести вторую посевную кампанию в условиях военного положения. По предварительным оценкам, в этом году ожидается 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых, а также 16,6 млн тонн пшеницы, тогда как внутреннее потребление составляет около 5 млн тонн. Как отметил премьер-министр, Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием.
По материалам:
agrotimes.ua
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