В Украине сократилось количество трудоспособных граждан — Finance.ua

В Украине сократилось количество трудоспособных граждан Сегодня 08:12 — Казна и Политика

В Украине сократилось количество трудоспособных граждан

Из-за российской агрессии в Украине сократилось количество трудоспособных граждан. Правительство активно работает над возвращением украинцев домой, ведь именно за счет трудовых ресурсов государство может функционировать. В то время как их снижение провоцирует сложности с наполняемостью государственного бюджета.

Об этом пишет Фокус.

Сейчас в Украине насчитывается 10,5 млн пенсионеров и 9,5 млн работников. Однако соотношение нормальное, когда на одного пенсионера приходится минимум 1,5 работника.

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«В Европе сейчас 1:2, даже учитывая демографический кризис, по прогнозам через 25 лет будет 1:1,5, и для них это катастрофа. У нас и до войны на каждые 10 пенсионеров приходилось всего 13 работников», — отметил эксперт Аналитического. центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ.

По его словам, проблема заключается не в том, что население в Украине старше, чем в европейских странах. Половина отечественного рынка труда работает в тени.

«Государство „не видит“ около 3 млн человек, которые работают, но не платят налоги. Для сравнения: в Европе теневой сектор составляет не более 10−15%», — добавляет эксперт.

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С начала Большой войны к проблемам с теневым сектором добавилась еще и миграция. По данным ООН, более 6,44 млн украинцев остаются за рубежом. Половина из них — экономически активное население. Потому не стоит удивляться, что соотношение работающих и неработающих стало 1:1. И хотя Европа может компенсировать нехватку трудовых ресурсов с помощью мигрантов, в Украине иммиграция отсутствует.

Марьяна Семенюк, директор рекрутации Миграционной платформы EWL, убеждена в том, что Украина, возможно, не справится с послевоенным восстановлением только своими трудовыми ресурсами.

Она добавляет, что необходимо привлекать на украинский рынок труда иностранных работников и начинать работать над тем, чтобы упростить доступ к рынку труда иностранцам и над толерантным их восприятием.

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Мы сейчас наблюдаем, как Польша реформирует свой подход и работает над созданием миграционной политики, столкнувшись с проблемой дефицита трудовых ресурсов. Польские работодатели сигнализируют чиновникам, что нужно привлекать работников из Азии и Латинской Америки, иначе польской экономике будет сложно расти. Уже сейчас в Польше втрое больше работников из Колумбии, чем это было в 2022 году. В привлечении иностранных работников польский бизнес и чиновники видят потенциал для роста своей экономики", — сказала она.

Напомним, Германия упростила процедуру получения гражданства ФРГ. Закон должен ускорить натурализацию иностранцев в Германии — нужно только прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми, а при наличии особых успехов в интеграции будет достаточно трех лет. Так страна хочет стать привлекательной для квалифицированных специалистов.

Фокус По материалам:

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