Бундестаг спростив отримання німецького громадянства — тепер не треба відмовлятися від рідного — Finance.ua
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Бундестаг спростив отримання німецького громадянства — тепер не треба відмовлятися від рідного

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Бундестаг спростив отримання німецького громадянства — тепер не треба відмовлятися від рідного
Бундестаг спростив отримання німецького громадянства — тепер не треба відмовлятися від рідного
У Німеччині Бундестаг ухвалив закон, що спрощує процедуру набуття громадянства ФРН.
За проголосували 382 депутати, проти — 234, утрималися — 23, передає Deutsche Welle.
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Закон має прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині — треба лише прожити в країні пʼять років замість нинішніх восьми, а за наявності особливих успіхів в інтеграції буде достатньо і трьох років. Ідеться про володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявність професійних успіхів і кваліфікації.
Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати колишній паспорт. А народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад пʼять років. Наразі це відбувається тільки за умови, що один із батьків проживає в Німеччині більше ніж вісім років. Після досягнення повноліття їм не доведеться, як нині, обирати між німецьким громадянством і громадянством, успадкованим від батьків.
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Так Німеччина прагне стати привабливою для кваліфікованих фахівців.
Водночас процедура набуття громадянства передбачає й обмеження для певних категорій людей.
Відмовлятимуть у німецькому паспорті тим, хто вчиняє «антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність». Ще однією перешкодою на шляху до громадянства ФРН стане поведінка, що демонструє невизнання рівноправності чоловіків і жінок, а також багатоженство.

Для біженців у Німеччині: виплати, строки, умови 🔍

За матеріалами:
theБабель
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